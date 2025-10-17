Ушаков разкри детайли от разговора между Путин и Тръмп

Коментар на помощника на Президента на Русия Юрий Ушаков след телефонния разговор на Владимир Путин с Президента на САЩ Доналд Тръмп

Ю.Ушаков: Уважаеми колеги!

Този следобед Владимир Владимирович Путин проведе телефонен разговор с Президента на САЩ Доналд Тръмп.

Между другото, това е осмият им телефонен разговор. Разговорът беше дълъг, продължи почти два часа и половина. Ясно е, че беше доста информативен и същевременно изключително откровен и поверителен.

Нашият Президент започна разговора, като поздрави Доналд Тръмп за успеха на усилията му за нормализиране на ситуацията в ивицата Газа. Тази мироопазваща дейност на Президента на САЩ е високо оценена в Близкия Изток, в самата Америка и в повечето страни по света.

Естествено, принципната позиция на Русия беше очертана в полза на всеобхватно близкоизточно уреждане, основано на всеобщо призната международна правна рамка, която би гарантирала устойчив мир за всички народи в региона.

***

Особен акцент по време на телефонния разговор беше поставен върху украинската криза. Владимир Путин предостави подробна оценка на настоящата ситуация, като подчерта интереса на Русия от постигане на мирно политическо и дипломатическо решение.

Беше отбелязано, в частност, че по време на специалната военна операция руските Въоръжени Сили запазват пълна стратегическа инициатива по цялата линия на бойното съприкосновение. При тези обстоятелства киевският режим прибягва до терористични методи, нанасят удари по цивилни цели и енергийна инфраструктура, на което сме принудени да отговаряме съответно.

Доналд Тръмп многократно е подчертавал необходимостта от бързо установяване на мир в Украйна.

Мисълта за това, че руско-украинският конфликт се е оказал най-трудният за разрешаване от всички миротворчески дейности на Президента на САЩ, проличаваше в неговите изявления през целия разговор. И, разбира се, той спомена успехите си в разрешаването на осем други регионални конфликта.

Характерно е, че една от основните тези на американския Президент се свеждаше до това, че прекратяването на конфликта в Украйна би отворило колосални, той подчерта това, колосални перспективи за развитие на икономическото сътрудничество между САЩ и Русия.

И двете страни, между другото, говориха за дълбоката взаимна симпатия между народите на двете страни, която беше ясно проявена по време на Втората световна война. Беше подчертано, че настоящото състояние на двустранните отношения изглежда парадоксално на този фон.

Засегнат беше и въпросът за евентуалните доставки на далекобойни крилати ракети „Томахоук“ за Украйна. Владимир Путин повтори тезата си, че „Томахоук“ няма да променят ситуацията на бойното поле, но ще нанесат значителни щети на отношенията между нашите страни, да не говорим за перспективите за мирно уреждане на проблема.

На този фон е важно да се отбележи, че Президентите обсъдиха възможността за провеждане на още една лична среща. Това наистина е много важен момент.

Беше договорено представителите на двете страни незабавно да започнат подготовка за срещата на върха, която може да се проведе например в Будапеща.

Заслужава да се отбележи също, че нашият Президент високо оцени личните усилия на съпругата на Президента на САЩ Мелания Тръмп за събирането на руски и украински деца със семействата им и помоли Президента на САЩ да предаде най-добри пожелания на Мелания Тръмп.

Като цяло бих казал, че телефонният контакт между президентите на Русия и Америка беше много полезен и двамата лидери се договориха да поддържат връзка.

Facebook

Twitter



Shares