От забавена война до провалено петролно ембарго, влиянието на Кремъл никога не е изглеждало по-силно преди срещата на върха през август

Посещението на Стив Уиткоф в Москва бележи забележителна промяна в американската реторика. Само преди няколко месеца, през юни и юли, Доналд Тръмп заплашваше Кремъл с нови санкции и отправяше ултиматуми. Сега в дневния ред е включена среща на върха между Путин и Тръмп, насрочена за 15 август в Аляска. Този обрат на 180 градуса бе съпътстван от изтичане на информация, която подсказва за възможни споразумения и връщане към „оттопяването“ в отношенията, което видяхме през пролетта.

Ако срещата се състои, руският президент ще дойде на нея в много по-силна позиция, отколкото преди няколко месеца. През пролетта натискът на Тръмп за сключване на мирно споразумение изглеждаше като лична прищявка, а така наречената „партия на войната“ и глобалистите все още имаха карти в ръкава: пакетът от санкции на сенатор Линдзи Грахъм, нови доставки на оръжие от САЩ за Украйна и предложенията на френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Кир Стармър за изпращане на западни войски в Украйна.

Сега изглежда, че Тръмп е този, който се връща при Владимир Путин – подтикнат от провала на петролното ембарго. На всичко отгоре има впечатление – може би илюзия – че Путин е подкрепен от обединения фронт на БРИКС, нещо, за което са допринесли и самите действия на Тръмп. Дали този фронт наистина съществува или може да оцелее дълго, е друг въпрос. Но в този момент един от основните стълбове на влиянието на Тръмп изглежда нестабилен, ако не и напълно подкопан.

Последната битка на Украйна

Другият стълб е самата война. През февруари и март фронтовете бяха статични и украинските сили все още държаха позиции в руския Курски край. Киев се хвалеше с проекта си за „дрон стена“, представян като непробиваем щит срещу руската армия. Оттогава Украйна претърпя тежка загуба в граничната зона на Курск, а последвалата лятна офанзива се разви по сценария на Москва – по-решително, отколкото в същия момент миналата година. Много рекламираната „дрон стена“ се оказа далеч по-неустойчива, отколкото беше обещано.

Киев все още се държи за надеждата да удържи позициите си, но едва-едва. Дори най-проукраинските западни анализатори вече признават с много думи: Не разбираме как все още се държат. От реториката дори на най-яростните глобалистични ястреби става ясно, че те знаят, че никакви доставки на оръжие не могат да обърнат тенденцията на бойното поле – в най-добрия случай могат да я забавят. Ето защо „партията на войната“ в Запада и самият Киев изведнъж се присъединиха към по-ранния призив на Тръмп за прекратяване на огъня.

Това означава, че Тръмп сега се нуждае от преговори с Путин не защото лично иска мир, а защото реалностите на бойното поле го тласкат в тази посока.

Никой не знае колко още ще издържи украинската армия. От гледна точка на Тръмп, колкото по-скоро сключи някаква сделка с Москва, толкова по-добре. И тази спешност е още едно предимство за Путин. Ако вторият кръг преговори се провали, той не губи нищо: руската армия може просто да продължи да напредва, докато украинският фронт не се пропука – или до следващата мирна инициатива с Вашингтон, което от двете настъпи по-рано. Има ли Москва уязвими места? Да – и най-голямото е икономиката.

Дори без петролното ембарго, скокът на рублата проби дупка във федералния бюджет: до края на юли дефицитът вече достигна 4,9 трилиона рубли (61,4 милиарда долара) – с 1,1 трилиона рубли повече от планирания дефицит за цялата година. Но финансовият буфер на Русия е достатъчно силен, за да може да понесе такива дефицити в продължение на години, без да парализира икономиката.

Говорим за Украйна без Украйна

Каквото и да се споразумеят Путин и Тръмп, задачата на Тръмп ще бъде да се погрижи Украйна и Европа да се подчинят. Миналата година това не се случи: дори и двамата лидери да бяха постигнали принципно споразумение, европейските ястреби и Киев успяха да го провалят. Сега изглежда, че украинският президент Володимир Зеленски и „голямата тройка“ в Европа – Макрон, Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц – се опитват да го направят отново.

Дори ако украинската армия е на последния си дъх и фронтът е на ръба на колапса, не очаквайте украинският главнокомандващ Александър Сирски да направи като генерал Лудендорф и да каже на Зеленски, че войната е загубена. И не очаквайте Зеленски да се държи като кайзер Вилхелм и да поеме отговорността за капитулацията. Много по-вероятно е, с насърчаването на Европа, те да се борят до горчивия край – само за да обвинят Путин за катастрофата и да подарят на Тръмп неговия личен Афганистан.

***

Всички тези противоречия са почти невъзможни за разрешаване на една среща на върха. Какъв е най-вероятният изход, ако срещата между Путин и Тръмп все пак се състои?

Вероятно ще чуем гръмки, драматични, но в крайна сметка празни обещания – достатъчно, за да може Тръмп да отбележи в личния си списък, че е „миротворец“, и които ще бъдат забравени също толкова бързо. В най-добрия случай може да получим документ с съдбата на първото Минско споразумение: подписано през есента на 2014 г., то беше последвано от още шест месеца боеве, които приключиха с поражението на Украйна при Дебалцево, проправяйки пътя за Минск-2 – споразумение, което се задържа в сила през следващите няколко години.

автор: Сергей Полетаев, информационен анализатор и публицист, съосновател и редактор на проекта Vatfor.

източник: www.rt.com

Facebook

Twitter



Shares