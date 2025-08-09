Броят на жертвите от наводненията в Гансу се увеличава до 15, докато спасителните операции продължават

Спасителните операции продължават след като проливните дъждове предизвикаха планински потоци в окръг Юджонг, северозападната китайска провинция Гансу, които до 18:00 часа в събота бяха отнели живота на 15 души, а 28 бяха в неизвестност, съобщиха местните власти.

Към петък вечерта общо 9828 души от засегнатата от бедствието област бяха евакуирани на безопасно място.

Проливните дъждове започнаха да се изливат над Юджонг, който е под юрисдикцията на провинциалната столица Ланджоу, и други части от Ланджоу в четвъртък вечерта, като максималното количество валежи достигна 220,2 мм до обяд в петък.

Според резултатите от предварителното разследване, общо 51 пътни участъка с дължина 102,2 километра са били повредени, включително един участък от национален път с дължина 200 метра, един участък от провинциален път с дължина 6 километра, два участъка от окръжен път с дължина 24 километра, три общински пътища с дължина 12 километра, 44 селски пътища с дължина 60 километра и три моста.

От петък вечерта спасителите работят през нощта в най-тежко засегнатото селище Мапо, като не пестят усилия да намерят хората, които все още са в списъка на изчезналите.

С лопати и други инструменти в ръце, спасителите последователно преминават през калните бързеи, за да провеждат спасителни операции през цялата нощ.

Над 130 комплекта механично оборудване и над 670 спасители са изпратени от цялата провинция на предната линия, за да проведат операции по търсене и спасяване и възстановяване на пътищата.

Към 18:00 часа в събота достъпът по пътищата до засегнатите села беше възстановен.

Източник: CCTVPlus

