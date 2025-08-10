Съвместна декларация относно събитията в ивицата Газа

Министерският комитет, упълномощен от Съвместната извънредна арабско-ислямска среща на върха относно развитието в ивицата Газа, Кралство Бахрейн, Арабска република Египет, Република Индонезия, Хашемитско кралство Йордания, Федерална република Нигерия, Държава Палестина, Държава Катар, Кралство Саудитска Арабия, Република Турция, Лигата на арабските държави и Организацията за ислямско сътрудничество, в допълнение към Народна република Бангладеш, Република Чад, Република Джибути, Република Гамбия, Държава Кувейт, Държава Либия, Малайзия, Ислямска Република Мавритания, Султанат Оман, Ислямска Република Пакистан, Федерална Република Сомалия, Република Судан, Обединени Арабски Емирства и Република Йемен изразяват своето силно осъждане и категорично отхвърляне на обявеното от Израел намерение да наложи пълен военен контрол над ивицата Газа.

Считаме това обявление за опасна и неприемлива ескалация, грубо нарушение на международното право и опит да се затвърди незаконната окупация и да се наложат с сила свършен факт/факти на място, в противоречие с международната легитимност.

Потвърждаваме, че обявеният курс на действие на Израел представлява продължение на неговите тежки нарушения, включително убийства и глад, опити за принудително изселване и анексиране на палестински земи, тероризъм от страна на заселници, които са престъпления, които могат да се считат за престъпления срещу човечеството. Такива действия унищожават всяка възможност за мир, подкопават регионалните и международните усилия за деескалация и мирно разрешаване на конфликта и засилват тежките нарушения срещу палестинския народ, който от близо две години е подложен на всеобхватна агресия и блокада, засягаща всички аспекти на живота в ивицата Газа, наред с сериозни нарушения в Западния бряг и Източен Йерусалим.

В светлината на това опасно развитие ние заявяваме следното:

• Незабавно и пълно прекратяване на израелската агресия срещу ивицата Газа и прекратяване на продължаващите нарушения, извършвани от окупационните сили срещу цивилни лица и цивилна инфраструктура в ивицата Газа, Западния бряг и Източен Йерусалим.

• Изискване Израел, като окупационна сила, незабавно и безусловно да позволи влизането на хуманитарна помощ в Газа в необходимите количества, включително храна, лекарства и гориво, и да гарантира свободата на действие на хуманитарните организации и международните хуманитарни организации в съответствие с международното хуманитарно право и приложимите му принципи.

• Подкрепа за усилията на Арабска република Египет, държавата Катар и Съединените американски щати за постигане на прекратяване на огъня и споразумение за размяна на затворници и заложници като основна хуманитарна отправна точка за деескалация, облекчаване на страданията и прекратяване на агресията.

• Незабавно започване на изпълнението на арабо-ислямския план за възстановяване на ивицата Газа и призив за активно участие в предстоящата конференция за възстановяване, която ще се проведе в Кайро.

• Отхвърляне и осъждане на всички опити за изселване на палестинския народ от земята му в Газа и Западния бряг, включително Източен Йерусалим, и потвърждаване на необходимостта от запазване на правния и исторически статукво в ислямските и християнските свети места в Йерусалим, като се признава ключовата роля на хашемитското попечителство в това отношение.

• Потвърждаване, че справедлив и траен мир може да бъде постигнат само чрез прилагането на решението за две държави, което гарантира създаването на независима палестинска държава в границите от 4 юни 1967 г. с Източен Ерусалим за столица, в съответствие с принципите на международното право и съответните резолюции на Организацията на обединените нации.

Ние считаме израелската окупация за изцяло отговорна за продължаващото геноцид и безпрецедентната хуманитарна катастрофа в ивицата Газа и призовава международната общност — по-специално постоянните членове на Съвета за сигурност — да поемат своите правни и хуманитарни отговорности и да предприемат спешни действия за прекратяване на незаконната агресивна политика на Израел, насочена към подкопаване на перспективите за справедлив и траен мир, елиминиране на всякаква възможност за прилагане на решението за две държави и осигуряване на незабавна отговорност за всички нарушения, извършени от Израел в нарушение на международното право и международното хуманитарно право, включително тези, които представляват геноцид.

Подчертаваме също така необходимостта от изпълнение на резултатите от Международната конференция на високо равнище за мирното уреждане на палестинския въпрос и прилагането на решението за две държави, проведена в Ню Йорк под съвместното председателство на Кралство Саудитска Арабия и Френската република, включително спешните оперативни мерки, съдържащи се в окончателния документ, за прекратяване на войната в Газа и за прилагане на политически път за постигане на всеобхватно мирно уреждане на палестинския въпрос и прилагане на решението за две държави.

източник: www.wam.ae

