Скафандърът на китайската космическа станция поставя рекорд с 20 успешни мисии
Китай демонстрира своите инженерни умения на 15 август, когато астронавтът Чен Донг носеше скафандър B по време на третата разходка в открития космос на Shenzhou-20, отбелязвайки 20-ата успешна извънкорабна дейност (EVA), според Китайския изследователски и тренировъчен център за астронавти в понеделник.
По този начин скафандърът стана първият по рода си на китайската космическа станция, който постигна целта за удължаване на живота му, поддържайки 20 EVA в рамките на 4 години.
„Скафандър A е използван 18 пъти, а скафандър B е поддържал 20 EVA. И двата скафандъра бяха изпратени в орбита през 2021 г. заедно с изстрелването на товарния кораб Tianzhou-2“, каза Джан Уансин, директор на инженерния офис за скафандри на Китайския изследователски и тренировъчен център за астронавти.
Извънкосмичният скафандър е основното оборудване за астронавтите по време на EVA в космоса, гарантирайки тяхната безопасност и позволявайки ефективни операции извън кабината.
Екстракорабелният скафандър Feitian от второ поколение на борда на китайската космическа станция има експлоатационен живот от три години в орбита, през които може да се използва за излизания в открития космос не по-малко от 15 пъти, в съответствие със своите проектни стандарти.
Екстракорабелният скафандър на китайската космическа станция е първият летателен продукт в Китай, за който е извършена оценка на експлоатационния живот в орбита и продължителна употреба.
На 15 юли товарният кораб Tianzhou-9 достави нова партида доставки на китайската космическа станция, включително два комплекта екстракорабелни скафандри Feitian от второ поколение, обозначени като D и E.
Екстракорабелните скафандри D и E са разопаковани и инспектирани и са в добро състояние. Те ще бъдат постепенно въведени в употреба в бъдещи излизания в открития космос, каза Джан.
Видео:
Източник: AMSP.link