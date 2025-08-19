Статия, написана от президента Ердоган за EL PAiS по случай Световния ден на хуманитарната помощ на 19 август

Президентът Реджеп Таип Ердоган написа статия, озаглавена „Състрадание отвъд границите: Алиансът на цивилизациите и хуманитарната дипломация“, написана по случай Световния ден на хуманитарните дейности на 19 август и публикувана в El País, един от водещите испански вестници:

„Мир, сигурност и споделен просперитет могат да бъдат постигнати само чрез дух на сътрудничество, основан на взаимно уважение, справедливост и искреност между народите. Дългогодишни приятели, стоящи на двата полюса на Средиземно море и членове на две силни цивилизации, Турция и Испания защитават едни и същи идеали. Днес, наред с двустранните ни политически отношения, инерцията, която постигнахме с Испания в областта на икономиката, търговията, енергетиката и отбранителната промишленост, е от стратегическо значение за евро-средиземноморската стабилност.

Испания е сред най-надеждните ни съюзници в НАТО. Системата за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, разположена в Адана, служи като конкретно и мощно доказателство за това. Искрената подкрепа на Испания за процеса ни на присъединяване към Европейския съюз (ЕС) отразява дълбочината на нашите споделени цели. Ние сме ангажирани да издигнем това стратегическо партньорство с твърди мерки, които ще развием съвместно в отговор на регионалните и глобалните предизвикателства. На 20-годишнината на Алианса на цивилизациите, нашето признание за многообразието като източник на богатство, а не на конфликт, предлага послание за надежда и солидарност на потиснатите хора през това време на глобална криза.

Войни, глад, нередовни действия Миграцията и климатичните бедствия ни представиха най-сериозното предизвикателство в човешката история. Днес, на Световния ден на хуманитарната помощ, суровата реалност, пред която сме изправени, е, че над 300 милиона души нямат достъп до най-основните си хуманитарни нужди. Това е истина, която разтърсва съвестта на човечеството и призовава целия свят да действа отговорно.

Като Турция, водена от обширната традиция на предоставяне на хуманитарна помощ, вкоренена в нашата история, ръката, която протягаме във всеки регион – независимо от идентичността или вярата на потиснатите – е най-силният израз на нашия ангажимент да отстояваме човешкото достойнство и да даваме глас на съвестта на човечеството. В този смисъл Испания също е силен партньор в тази съвестна позиция със своята дългогодишна традиция на хуманитарна помощ.

Възползвайки се от тази възможност, бих искал още веднъж да изразя благодарността си към всички доброволци, пристигнали след земетресенията на 6 февруари, които наричаме „Бедствието на века“, по-специално към експертите по търсене и спасяване от Испания, както и към испанските лекари, медицински сестри и техници, работещи в полевата болница, създадена от Испанската агенция за международно сътрудничество за развитие в Хатай Арсуз.

Като Турция, ние действаме с разбирането, че „Страданието на един е споделен вик, който резонира в съвестта на всички нас“. С нашия подход към хуманитарната дипломация ние се нареждаме сред най-щедрите нации в света по отношение на хуманитарната помощ спрямо брутния ни национален продукт. Световната хуманитарна среща на върха на Организацията на обединените нации (ООН), проведена за първи път в историята в Истанбул през 2016 г., отбеляза важен етап в глобалното утвърждаване на нашата позиция в областта на хуманитарната помощ. Чрез AFAD, TİKA, Турския червен полумесец, фондация Türkiye Diyanet и множество неправителствени организации ние докосваме живота на милиони – не само във времена на криза, но и чрез дългосрочни проекти за развитие и солидарност.

Турция провежда операции за хуманитарна помощ с всеотдайност, в тясно сътрудничество с международни организации, не само в нашия непосредствен регион, включително Газа, Сирия и Ливан, но и в широк географски обхват, обхващащ от Азия до Африка, от Близкия изток до Балканите и Латинска Америка.

Нашата страна никога не е оставала безразлична към хуманитарните кризи, развиващи се в Африка, в миналото или настоящето. Нашето посещение в Могадишу през 2011 г., целяща да привлече вниманието към тежката суша в Сомалия и да демонстрира нашата солидарност с братския сомалийски народ, получи отзвук в международната общност. Впоследствие инициирахме мобилизиране на хуманитарна помощ в сътрудничество с нашите публични институции и неправителствени организации, предоставяйки трайни решения за устойчиво развитие чрез напоителните системи, които внедрихме.

Разширихме подкрепата си към Судан, като предоставихме жизненоважни храни, лекарства, медицински консумативи и противопожарно оборудване в отговор на трудните обстоятелства, при които според данни на ООН повече от 30 милиона души се нуждаят от хуманитарна помощ. Турско-суданската болница за обучение и изследвания в Няла, създадена с подкрепата на TİKA, функционира като значима здравна институция в региона. Освен това, ние продължаваме в усилията си за насърчаване на устойчивото земеделие в Судан.

От 2017 г. предоставяме здравни услуги чрез Турската полева болница в Кокс Базар, управлявана от AFAD, в допълнение към хуманитарната ни помощ на над един милион братя и сестри рохингия, потърсили убежище в Бангладеш в резултат на конфликта в Мианмар. От 2022 г. предоставяме храна, подслон, лекарства и медицински консумативи в Афганистан под името „Влакове на добротата“.

Подкрепихме устойчивото развитие чрез селскостопански проекти и предоставихме хуманитарна помощ по най-ефективния възможен начин в условията на природни бедствия в Латинска Америка и Карибите, независимо от географското разстояние. Освен това, по време на пандемията от COVID-19 предоставихме помощ под формата на ваксини и лекарства на повече от 160 държави, като по този начин илюстрираме един от най-осезаемите примери за глобална солидарност.

Ние защитаваме колективната памет на човечеството, като възстановяваме обекти на културното наследство и провеждаме обучения в тази област, и предлагаме стипендии в Турция на хиляди студенти от развиващите се страни като демонстрация на нашия подход, който интегрира хуманитарната помощ с перспективите за развитие и устойчивост.

Неотдавнашните нечовешки политики на Израел за обсада, глад и масови наказания в Газа потъпкаха не само международното право, но и съвестта на човечеството. Трагичната загуба на над 61 000 невинни живота и разселването на повече от 2 милиона души от 7 октомври насам, лишени от основни хуманитарни нужди, бележат тъмно петно в историята. Турция досега е предоставила над 101 000 тона хуманитарна помощ на Газа и е провела хуманитарна мобилизация на стойност над 40 милиона долара в подкрепа на UNRWA. Ще продължим да се стремим да останем активно ангажирани на място чрез всички налични средства, за да гарантираме, че палестинският народ ще постигне бъдеще, което е свободно, достойно и проспериращо.

Въпреки че глобалната криза, геополитическото напрежение и конфликтите, пред които е изправен светът, представляват предизвикателства за нашите инициативи за хуманитарна помощ, ние оставаме непоколебими в ангажимента си към тези усилия във всеки регион, където са необходими. Защото хуманитарната помощ надхвърля политическите съображения и е фундаментално въпрос на съвест.

Хуманитарната помощ е най-модерната форма на дипломация, произтичаща от дълбоко чувство за емпатия и човечност. Турция и Испания са две приятелски нации и непоколебими съюзници, обединени в отдадеността си на споделените универсални ценности в Средиземноморието, регион, богат на историческо значение и културно наследство. Ученията за реагиране при бедствия, които провеждаме в рамките на НАТО, хуманитарната помощ, предоставяна на незаконни мигранти, и взаимната подкрепа, оказана в трудни времена, служат като осезаемо доказателство за това братство. Духът на солидарност обединява двата народа в дълбока връзка, която надхвърля географските граници. Твърдо сме убедени, че като си сътрудничим в съответствие с тези споделени принципи, ще изградим по-справедлив свят, фокусиран върху човечеството и неговите ценности.“

