Китайският пратеник призовава за засилена международна подкрепа за Южен Судан

Китайски пратеник призова в понеделник международната общност да увеличи подкрепата си, за да помогне на Южен Судан да постигне мир и просперитет.

Сун Лей, заместник-постоянният представител на Китай в ООН, заяви на заседание на Съвета за сигурност на ООН за Южен Судан, че африканската страна продължава да се сблъсква със сериозни предизвикателства в мирния си процес, политическия преход, ситуацията със сигурността, както и икономическите и хуманитарните условия.

Той подчерта три ключови момента. Първо, политическият преход трябва да протича по организиран начин и всички страни трябва да прилагат обновеното мирно споразумение чрез диалог. Второ, поддържането на мира и стабилността е от решаващо значение.

Сун призова за прекратяване на военните действия, намаляване на междуобщностното насилие и ускорено разполагане на обединени сили за сигурност, заедно със засилен граничен контрол. Той също така призова Съвета за сигурност да се вслуша в призивите на африканските държави, като коригира или отмени оръжейното ембарго срещу Южен Судан.

Трето, подобряването на икономическите и жизнените условия е от основно значение.

Сун подчерта необходимостта от засилена международна помощ за насърчаване на икономическата диверсификация и устойчивото развитие, добавяйки, че трябва да се търсят африкански решения за африканските проблеми.

Той също така заяви, че Китай вече е предоставил подкрепа за възстановяване на енергийните системи и хранителна помощ и ще продължи да играе конструктивна роля в подпомагането на Южен Судан да се движи към мир и просперитет.

„Международната общност трябва да поддържа необходимата приобщаване и търпение, да подкрепя регионалните усилия за посредничество и да отстоява африканските решения за африканските проблеми. Всички страни трябва да зачитат суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Южен Судан и да избягват незаконна и неправомерна намеса или натиск“, каза Сун.

Източник: CCTVPlus

