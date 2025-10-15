Семейството заема първо място в списъка с ценностите на младите казахстански граждани

Международната организация „Британски съвет“ проведе проучване „Бъдещото поколение на Казахстан“ и публикува резултатите.

В рамките на проучването организацията предоставя платформата „Next Generation“ („Бъдещото поколение“) за изразяване на мненията на младите хора по целия свят, като им дава възможност да бъдат чути и да се получи представа за техните стремежи, проблеми и роля в промяната и формирането на обществото, съобщава агенция Kazinform.

Изследването в Казахстан е реализирано в партньорство с LSE Consulting, Централноазиатския барометър (ЦАБ) и Консултативния съвет на проекта.

В проучването са участвали 1270 млади казахстанци на възраст от 18 до 35 години: 1202 – в представително проучване и 68 – в интервюта и фокус групи.

Методологията включваше пет компонента:

преглед на литературата – събиране на информация за общия социално-политически и демографски контекст на Казахстан;

– събиране на информация за общия социално-политически и демографски контекст на Казахстан; представително проучване по въпроси, свързани с възгледи, приоритети, образование, заетост, гражданско участие и глобални перспективи – използвани са същите въпроси от проучването „Next Generation“, както и за другите страни (при което някои моменти бяха адаптирани към конкретния контекст на Казахстан);

по въпроси, свързани с възгледи, приоритети, образование, заетост, гражданско участие и глобални перспективи – използвани са същите въпроси от проучването „Next Generation“, както и за другите страни (при което някои моменти бяха адаптирани към конкретния контекст на Казахстан); качествени интервюта с млади лидери – бяха анкетирани 20 млади лидери от Казахстан с цел проучване на техните възгледи по ключови социални, икономически и политически въпроси;

– бяха анкетирани 20 млади лидери от Казахстан с цел проучване на техните възгледи по ключови социални, икономически и политически въпроси; фокус групи с млади казахстанци – проучвания с шест фокус групи бяха проведени в градовете Астана, Алмати и Атирау. Във всеки град имаше по две фокус групи (18-24-годишни и 29-34-годишни респонденти), като акцентът беше поставен върху три основни направления: образование и заетост; гласът на младежта, дигиталните медии и новини; глобален поглед;

– проучвания с шест фокус групи бяха проведени в градовете Астана, Алмати и Атирау. Във всеки град имаше по две фокус групи (18-24-годишни и 29-34-годишни респонденти), като акцентът беше поставен върху три основни направления: образование и заетост; гласът на младежта, дигиталните медии и новини; глобален поглед; серия от работни срещи „Спри и помисли“ – с участието на 10 казахстански експерти, активисти и практици – Консултативен съвет на проекта, състоящ се от казахстански експерти и практици. Общо бяха проведени две работни срещи „Спри и помисли“ в очен и онлайн формат.

Едно от направленията за анализ бяха аспектите, които влияят върху формирането на ценности, възгледи и влияние върху младежта.

Първо. Според проучването младите казахстански граждани са силно ориентирани към семейството и се гордеят с произхода си, независимо от социалното си положение. Те считат семейството за основния си източник на влияние(на второ място са приятелите/съучениците).

Това е в съответствие с други скорошни проучвания на младите казахстанци. Според данни от различни анкети, семейството заема първо място в списъка с ценности и е важно за повече от 80% от младите хора. Младежта също разчита на семейството, приятелите и най-близките си връстници, за да определи собствения си успех и щастие в живота.

Второ. Младите казахстанци трезво оценяват обществените предизвикателства и в същото време запазват висок оптимизъм.

Повече от 80% са уверени в положителната динамика на страната и в личните си перспективи, въпреки високите цени на жилищата и неясната макроикономическа конюнктура.

Младите жени и мъже гледат оптимистично на живота и кариерата си: около 86% от мъжете и 83% от жените са оптимистично настроени по отношение на качеството на живота си, 87% от младите мъже и 82% от младите жени изпитват оптимизъм по отношение на бъдещата си кариера.

Проучването подчертава, че това поколение демонстрира устойчивост и склонност към адаптация, възприемайки трудностите като възможности за растеж. Отбелязва се съдържателен баланс между колективните и индивидуалните ценности: запазвайки силна връзка със семейството и културното наследство, младите хора все повече дават приоритет на личностното и професионалното развитие. Тази промяна отразява по-широка тенденция в обществото: търсене на баланс между традицията и новите възможности.

Трето. Както количествените, така и качествените данни показват, че средностатистически младите казахстанци имат или неутрално, или положително мнение за общото качество на образованието и неговите перспективи. Повече от половината млади хора (57%) са съгласни, че образованието в Казахстан се подобрява.

Положителните нагласи преобладават във всички възрастови групи, но най-положителни са по-възрастните когорты. Например, 78% от хората на възраст 30-35 години считат, че образованието спомага за стимулиране на промените в обществото.

Четвърто. Младите казахстанци са твърдо убедени в преобразуващата сила на образованието за подобряване на обществото: над 70% смятат, че образованието е най-добрият инструмент за решаване на глобални проблеми.

Повечето млади казахстанци смятат, че полученото образование дава основна подготовка за намиране на работа, а лидерството, решаването на проблеми и комуникацията са ключови умения за успех на работното място. Знанието на езици, особено казахски и английски, се разглежда като конкурентно предимство. Повече от 80% смятат, че е важно да се изучава чужд език, предимно поради следните причини: възможност за работа и пътуване (по 49%), повишаване на нивото на образование (47%) и разширяване на социалните връзки (47%).

Пето. Предприемачеството е сфера, която представлява значителен интерес за младите казахстанци. Във всички възрастови групи повече от две трети от участниците в анкетата проявяват интерес към откриването на собствен бизнес през следващите пет години.

Шесто. Младите казахстанци разбират световната конюнктура, която оказва влияние върху живота им. Така те имат добре изградено разбиране за международното положение на страната си и искрен интерес към света. Те виждат Казахстан като „мост“ в три измерения: географско – свързващ големи държави; дипломатическо – като надежден регионален посредник; и културно – като свързващо звено между Запада и Централна Азия.

Отделен повод за гордост е статутът на най-голямата икономика в региона и репутацията на страната като прогресивен пример за съседите.

Седмо. Климатичната програма също придобива значение: респондентите са най-вече загрижени за качеството на въздуха, управлението на отпадъците и недостига на вода. В същото време, с характерния за тях оптимизъм и позитивен подход към бъдещето, те демонстрират явна готовност да намерят решения.

Осмо. В областта на гражданската активност се наблюдават нови тенденции. Младите хора все по-често се самоорганизират в инициативни групи за решаване на конкретни социални проблеми (например, градска инфраструктура, помощ за хора с увреждания).

В допълнение към масовия активизъм се появи нов тип дигитален активизъм, при който хората използват социалните мрежи за обсъждане на социални и икономически въпроси. Това приема различни форми, като художествени перформанси, водене на блогове, създаване на карикатури, комикси, музика, както и екоактивизъм.

По-рано беше съобщено, че в Казахстан децата се възпитават най-хуманно сред страните от Европа и Централна Азия.

