ОАЕ продължава да подготвя кораб с хуманитарна помощ за Газа

Обединените арабски емирства продължават да зареждат „хуманитарния кораб на ОАЕ“ с храна, медицински и жилищни материали в рамките на „Операция Рицарски рицар 3“ за доставка в ивицата Газа.

Тези продължаващи усилия подчертават постоянния ангажимент на ОАЕ за бърза хуманитарна реакция и предоставяне на спешна помощ на палестинския народ в ивицата.

Пратките се подготвят в сътрудничество с няколко хуманитарни и благотворителни организации, което подчертава обединените национални усилия на страната и бързата й реакция за предоставяне на спешна помощ на Газа.

„Операция Рицар 3“ отразява трайния хуманитарен подход на ОАЕ и нейната отдаденост да помага на нуждаещите се чрез тясно сътрудничество между институциите за помощ.

източник: www.wam.ae

Facebook

Twitter



Shares