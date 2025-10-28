Съвместно изявление в подкрепа на усилията за укрепване на Механизма на Генералния секретар на ООН за разследване на случаи на евентуална употреба на химически и биологични оръжия

Ние, Боливарска Република Венецуела, Буркина Фасо, Държавата Еритрея, Ислямска Република Иран, Киргизката Република, Китайската Народна Република, Многонационалната Държава Боливия, Република Беларус, Република Бурунди, Република Казахстан, Република Мали, Република Нигер, Република Никарагуа, Република Таджикистан, Република Екваториална Гвинея, Руската Федерация и Централноафриканската Република,

потвърждаваме отново решимостта си да защитим човечеството от химическа и биологична война и признаваме общия интерес на цялото човечество за пълното елиминиране на възможността за употреба на химически, бактериологични (биологични) и токсични оръжия. Убедени, че подобно използване би противоречало на съвестта на човечеството, ние сме решени да осъдим всяко използване на токсични химикали, биологични агенти или токсини като оръжия от когото и да било, навсякъде и по всяко време и да подведем под отговорност виновните за всяка подобна употреба.

Подчертаваме, че Конвенцията за забрана на разработването, производството и натрупването на бактериологични (биологични) и токсични оръжия и за тяхното унищожаване (КБТО), Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за тяхното унищожаване (КХО) и Протоколът за забрана на употребата във война на задушаващи, отровни или други подобни газове и на бактериологични методи (Женевски протокол) са от съществено значение за международния мир и сигурност.

Потвърждаваме отново, че при всички обстоятелства използването, разработването, производството и натрупването на бактериологични (биологични), токсични и химически оръжия са забранени от член I от КБТО и член I от КХО. Настоятелно призоваваме всички държави-членки по КБТО и КХО, да дадат приоритет на пълното изпълнение на всички свои задължения по тези конвенции и да се ръководят от договореностите, постигнати на конференциите на държавите-членки на конвенциите за преглед на действията на тези конвенции.

Отбелязваме усилията на Генералния секретар на ООН и Секретариата на ООН, както и националните инициативи, за осигуряване на подходящо обучение за експерти, които биха могли да подкрепят Механизма на Генералния секретар за разследване на евентуална употреба на химическо и биологично оръжие (МГС). <…>

Следователно сме убедени в необходимостта от активиране на усилията на международната общност, със съдействието на Секретариата на ООН, за укрепване на експертния и технически капацитет на МГС. Особено внимание следва да се обърне на основните принципи и процедури на този Механизъм (документ A/44/561), които с изключение на техническите приложения (селективно коригирани през 2007 г.) не са актуализирани от одобрението им с Резолюция на Общото събрание на ООН A/45/57C от 4 декември 1990 г.

Подчертаваме, че в съответствие с Раздел G от гореспоменатите основни принципи и процедури на МГС, Генералният секретар на ООН, с помощта на назначени от него експертни консултанти, следва периодично да преглежда тези технически принципи и процедури, съдържащи се в Приложение I от доклада на Генералния секретар от 1989 г., като взема предвид промените, предложени от държавите-членки, и, когато е необходимо, да ги преразглежда за представяне на Общото събрание по негово искане.

С оглед на гореизложеното, призоваваме Генералния секретар на ООН да организира преглед на действащите правила и принципи на МГС и документ на Общото събрание на ООН A/44/561 от 4 октомври 1989 г., в който те са залегнали, в съответствие с параграф 103 и по аналогия с актуализацията, извършена през 2007 г.

Facebook

Twitter



Shares