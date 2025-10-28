Италианската мода и кино в сърцето на България

Събитие в чест на актьора Тони Сервило и дизайнерa Роко Бароко в Посолството на Италия в София

На 24 октомври посланикът на Италия в България Марчело Апичела бе домакин на събитие в историческата италианска резиденция в София в чест на актьора Тони Сервило и дизайнера Роко Бароко – посланици на италианското кино и мода. Те пристигнаха в България, като актьорът участва в Международния кино-литературен фестивал „Синелибри“, а дизайнерът представи колекция от висша мода. В събитието взеха участие представители на акредитирания в София дипломатически корпус и избрани експерти, журналисти от бранша и представители на Система Италия в България.

При първото си посещение в България Тони Сервило беше удостоен с награда за изключителен принос към изкуството на филмовото превъплъщение, присъдена от международното жури на фестивала „Синелибри” в София. Актьорът благодари на журито и на зрителите, присъстващи на церемонията по връчването на наградите, след което премиерно бе прожектиран „Помилване”. Това е новият филм на Паоло Сорентино, в който актьорът играе ролята на президент на републиката, изправящ се пред морална, политическа и лична дилема. В края на прожекцията присъстващите над 3000 зрители аплодираха Сервило с 10-минутна овация – доказателство за дълбокото възхищение, с което българската публика следи италианското кино. Tой сподели момента и с режисьора Сорентино чрез видеоразговор. Впечатлението, което посещението на Тони Сервило направи на българската публика, подтикна организаторите да включат в програмата на фестивала и филмите „Великата красота“ (2013) и „Божественият“ (2008).

Известният дизайнер Роко Бароко пък пътува до България, за да участва в откриването на бутика Bridal Fashion на Анелия Петкова и да представи своята колекция за висша мода в пространство за събития, разположено в сърцето на българската столица. В София дизайнерът получи наградата „Златна игла“, присъдена от Академията за мода в категорията „Най-добър чуждестранен дизайнер“ – най-престижното българско признание за личности, отличили се в областта на модния дизайн.

