Русия представи сборник с експортно ориентирани креативни продукти на страните от ШОС

24-тото съвещание на министрите на икономиката на държавите-членки на Шанхайската организация за сътрудничество се проведе в кулоарите на Източния икономически форум.

Ръководителите на делегации обсъдиха мерки за поддържане на настоящите темпове на растеж на взаимния търговски оборот. Ще продължи развитието на мултимодални транспортни коридори и цифрови митнически решения.

За стимулиране на електронната търговия беше решено да се започне диалог за онлайн разрешаване на спорове с участието на бизнеса и потребителите.

Министърът на развитието на Далечния Изток и Арктика Алексей Чекунков, изрази увереност, че Далечният Изток ще се превърне в една от точките на взаимодействие между Русия и страните от ШОС по отношение на развитието на технологиите.

След срещата беше утвърден пакет от документи, включително съвместно изявление, отразяващо обща визия по ключови въпроси на търговско-икономическото сътрудничество, както и план за действие за развитие на креативната икономика на ШОС.

Министърът на икономическото развитие подчерта, че креативната икономика е обещаваща точка за растеж за ШОС. Делът на региона в световния износ на креативни стоки вече достигна почти 40%.

Facebook

Twitter



Shares