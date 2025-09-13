Планират се директни полети от Хонконг до Казахстан

Проведени са преговори между авиационните власти на Казахстан и Хонконг, съобщава агенция Kazinform, позовавайки се на Министерството на транспорта на РК.

Министерството на транспорта на Република Казахстан постоянно работи за разширяване на географския обхват на международните полети и увеличаване на броя на полетите по съществуващите маршрути.

Проведени бяха преговори между Министерството на транспорта на Република Казахстан и Бюрото по транспорт и логистика на Хонконг по въпроси, свързани с въздушния транспорт.

Казахстанската делегация беше водена от заместник-министъра на транспорта на Република Казахстан Талгат Ластаев, а делегацията на Хонконг – от помощник-главния секретар на Бюрото по транспорт и логистика на Хонконг Келвин Ма.

Фото: Министерство транспорта РК

В резултат на преговорите, авиокомпаниите на всяка от страните увеличиха броя на полетите от 7 на 14 седмично, включително 7 полета с пета степен на „свобода на въздуха“, което ще позволи на казахстанските превозвачи да използват потенциала на летището в Хонконг, а на хонконгските авиокомпании – възможностите на казахстанските летища.

По време на преговорите представител на хонконгската авиокомпания „Cathay“ обяви, че с оглед на пристигането на нови въздухоплавателни средства, превозвачът има планове да открие директни полети до Република Казахстан.

Разширяването на правната база и възобновяването на въздушното съобщение ще допринесе за по-нататъшното развитие на търговско-икономическото, бизнес и туристическото сътрудничество между страните.

По-рано стана известно за стартирането на директни полети Алмати — Банкок от 1 декември 2025 г.

автор: Динара Жусупбекова

източник: www.inform.kz

Facebook

Twitter



Shares