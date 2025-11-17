Royal by Cipriani – Пловдив
Италианска елегантност, българска душа и гастрономия на световно ниво
В центъра на Пловдив, в петзвездния Hotel Royal Plovdiv, ресторантът Royal by Cipriani задава нов стандарт за висока кухня в България. Това е място, където стилът, вкусът и атмосферата се събират в едно — преживяване, което остава в съзнанието.
Какво означава „Cipriani“?
Името Cipriani е световен гастрономичен символ, роден във Венеция преди повече от 90 години.
То означава:
- италианска традиция и майсторство,
- ненадмината елегантност,
- лукс, разпознаваем в Ню Йорк, Венеция, Ибиса и Дубай.
Семейство Чиприани създава едни от най-иконичните кулинарни открития: карпачото и коктейла Белини, превръщайки името си в еталон за изискан живот.
Royal by Cipriani – Пловдив достойно продължава тази линия, вплитайки българска душевност в световна кулинарна философия.
Емблематична кухня с подпис
Кухнята в Royal by Cipriani е модерна, смела и емоционална.
Менюто залага на италиански техники, съчетани с автентични български продукти — концепция, която създава уникално гурме напрежение.
Октопод с еленски бут, лютеница с трюфели, севиче от лаврак, премиум пасти и авторски десерти — всяко ястие е естетика и провокация.
Цитат от Шеф Кирил Митов
„Готвенето за мен е изкуство и емоция. В Royal by Cipriani имаме свободата да създаваме вкусове, които не просто се помнят — те разказват история. Българските продукти и италианските техники могат да бъдат перфектната комбинация, когато зад тях стои сърце.“
— Шеф Кирил Митов, Executive Chef, Royal by Cipriani
Цитат от Атанас Лазаров – Destinations TV
„Royal by Cipriani е място, което поставя Пловдив на картата на световната гастрономия. Това е ресторант със стил, отношение и душа — истинско преживяване, което заслужава да бъде показано пред света.“
— Атанас Лазаров, основател на Destinations TV – Your 4K Window to the World
Специални гости – вечер на стил и медийни лица
Последната дегустационна вечер събра едни от най-ярките личности в културата и телевизията:
- Крисия – едно от най-емблематичните млади имена в българската музика
- Мая и Крум Савови – успешен телевизионен тандем от 7/8 TV, познати с високия си професионализъм и силно екранно присъствие
- Атанас Лазаров – PR експерт и основател на Destinations TV
- Марио Тодоров – победител в риалити формата Big Brother
Гостите се насладиха на елегантна музикална атмосфера, авторски блюда и вечер, вдъхновена от световната гурме култура.
Интериор – лукс и комфорт в съвършен баланс
Royal by Cipriani впечатлява с:
минимализъм в духа на модерна Италия
златни акценти и мека светлина
просторна зала и бутикови кътове
атмосфера, която носи премиум усещане
Мястото е идеално за дегустации, корпоративни вечери, премиум презентации, медийни събития и звездни срещи.
Royal by Cipriani – Пловдив
Където Италия среща България.
Където вкусът става изкуство.
Където всяко преживяване е Royal.
Снимки: Марио Пеев