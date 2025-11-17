Италианска елегантност, българска душа и гастрономия на световно ниво

В центъра на Пловдив, в петзвездния Hotel Royal Plovdiv, ресторантът Royal by Cipriani задава нов стандарт за висока кухня в България. Това е място, където стилът, вкусът и атмосферата се събират в едно — преживяване, което остава в съзнанието.

Какво означава „Cipriani“?

Името Cipriani е световен гастрономичен символ, роден във Венеция преди повече от 90 години.

То означава:

италианска традиция и майсторство,

ненадмината елегантност,

лукс, разпознаваем в Ню Йорк, Венеция, Ибиса и Дубай.

Семейство Чиприани създава едни от най-иконичните кулинарни открития: карпачото и коктейла Белини, превръщайки името си в еталон за изискан живот.

Royal by Cipriani – Пловдив достойно продължава тази линия, вплитайки българска душевност в световна кулинарна философия.

Емблематична кухня с подпис

Кухнята в Royal by Cipriani е модерна, смела и емоционална.

Менюто залага на италиански техники, съчетани с автентични български продукти — концепция, която създава уникално гурме напрежение.

Октопод с еленски бут, лютеница с трюфели, севиче от лаврак, премиум пасти и авторски десерти — всяко ястие е естетика и провокация.

Цитат от Шеф Кирил Митов

„Готвенето за мен е изкуство и емоция. В Royal by Cipriani имаме свободата да създаваме вкусове, които не просто се помнят — те разказват история. Българските продукти и италианските техники могат да бъдат перфектната комбинация, когато зад тях стои сърце.“

— Шеф Кирил Митов, Executive Chef, Royal by Cipriani

Цитат от Атанас Лазаров – Destinations TV

„Royal by Cipriani е място, което поставя Пловдив на картата на световната гастрономия. Това е ресторант със стил, отношение и душа — истинско преживяване, което заслужава да бъде показано пред света.“

— Атанас Лазаров, основател на Destinations TV – Your 4K Window to the World

Специални гости – вечер на стил и медийни лица

Последната дегустационна вечер събра едни от най-ярките личности в културата и телевизията:

Крисия – едно от най-емблематичните млади имена в българската музика

Мая и Крум Савови – успешен телевизионен тандем от 7/8 TV, познати с високия си професионализъм и силно екранно присъствие

Атанас Лазаров – PR експерт и основател на Destinations TV

Марио Тодоров – победител в риалити формата Big Brother

Гостите се насладиха на елегантна музикална атмосфера, авторски блюда и вечер, вдъхновена от световната гурме култура.

Интериор – лукс и комфорт в съвършен баланс

Royal by Cipriani впечатлява с:

минимализъм в духа на модерна Италия

златни акценти и мека светлина

просторна зала и бутикови кътове

атмосфера, която носи премиум усещане

Мястото е идеално за дегустации, корпоративни вечери, премиум презентации, медийни събития и звездни срещи.

Royal by Cipriani – Пловдив

Където Италия среща България.

Където вкусът става изкуство.

Където всяко преживяване е Royal.

Снимки: Марио Пеев

