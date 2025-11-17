Доган получи ябълка от Беновска: Какво ще правите с Феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад!

Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия „Алианс за права и свободи“ на 15 ноември 2025. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.

Илиана Беновска: Може ли въпроси вече?

Танер Али: Много кратки!

Илиана Беновска: Да, разбира се! С уважение!

Танер Али: Все пак да починем, не сме имали никаква почивка!

Илиана Беновска: Вие сте млади, както казахте самият Вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така! Добре, без остроумия! Беновска, г-н Доган, може ли да се изправите, за да не ударя някого. Искам да му я подам!

Танер Али: Няма проблем!

Илиана Беновска: Моля ви! Хоп! Браво! Благодаря ви, това е ритуал! Поздравявам Ви и подарявам здрава българска червена ябълка, за да бъдете успешен и в новото поприще, втори проект! Няма да Ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така нататък! Добре, разбирам Ви жеста! Какво?

Танер Али: Проблем има с гласа малко!

Илиана Беновска: Няма проблем, ще отговори кратко! Само едно искам да Ви питам. Пожелавам Ви на добър час! Поздравяма Ви! Без гняв назад, и към себе си особено, защото сигурно имате самокритики. Но това е друга тема! Какво ще направите с момчето „феномен“ и с неговия партньор, бате, прощавайте, Бойко Борисов, за да помогнете на България? Кратко питам! Кажете една дума! Една дума кажете! Моля Ви! Ние затова сме дошли! Добре, прошепнете го на микрофона, затова сме дошли, да Ви чуем!

Танер Али: Колеги, понеже г-н Доган прегракна днес от говорене!

Илиана Беновска: Е, все не е толкова прегракнал!

Танер Али: Затова не му излиза гласа, сериозно!

Илиана Беновска: Кажете какво ще направите? Мир в държавата, мир по света? Какво? Дайте му микрофон! Дайте му микрофон, моля ви!

Танер Али: Не, не, вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция! Вие, понеже доста устойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос!

Илиана Беновска: Да!

Танер Али: За което Ви благодарим! Наистина в момента няма да дадем …

Илиана Беновска: Фалстарт! Фалстарт!

Танер Али: Няма да дадем такава пресконференция, за която Вие си мислите!

Илиана Беновска: Фалстарт сте! Може ли Доган да не каже една дума!

Танер Али: С идеята да дадем една пресконференция, когато се чувства по-комфортно! Благодарим ви, колеги!

Илиана Беновска: На добър час!

Facebook

Twitter



Shares