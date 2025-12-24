В.В.Путин: Нашето сътрудничество в рамките на Евразийския икономически съюз се развива много успешно, като ефективно допринася за икономическия растеж на страните-членки, увеличава приходите на бизнеса и, най-важното, подобрява качеството на живота и благосъстоянието на хората.

През 2025 г. нашите икономики демонстрират силна положителна динамика. Нашият общ БВП расте. И, разбира се, смятам, че Киргизстан е шампионът, със значително увеличение от над 10 процента на брутния вътрешен продукт. Това със сигурност е много добър показател. Поздравяваме Президента на Киргизстан и целия му екип за този резултат.

В същото време, що се отнася до нашия Съюз, общият обем на селскостопанските продукти, например селскостопанското производство, нарасна с над два процента, търговията на дребно с три, а строителството с 4,7. Делът на неенергийния износ от Русия към страните от ЕврАзЕС се увеличи с почти 20 процента тази година, достигайки 32 милиарда долара от общ търговски оборот от 73 милиарда долара за 10 месеца.

Евразийският съюз е изградил стабилна платежна инфраструктура, независима от външно влияние. Освен това, на практика всички взаимни разплащания се извършват в национални валути, което представлява 93 процента от търговските сделки между страните от ЕврАзЕС.

Бих искал специално да отбележа, че осъществихме петгодишна стратегия за евразийска икономическа интеграция. В резултат на това бяха премахнати много търговски бариери, хармонизирани бяха нетарифните регулации и административните процедури, подобрена беше координацията в митническата и данъчната политика и беше стартиран механизъм за подкрепа на съвместни проекти.

По-нататъшните интеграционни усилия трябва да се основават на предварително одобрената Декларация „Евразийският икономически път“ за периода до 2045 г., а днес ще бъде одобрена пътна карта за нейното развитие. <…>

Все повече държави и многостранни структури изразяват готовност да изграждат взаимоотношения с нашата асоциация.

Кръгът от преференциални външнотърговски партньори на ЕврАзЕС продължава да се разширява. Тази година влезе в сила споразумение за свободна търговия с Иран. Нови търговски споразумения бяха сключени с Обединените Арабски Емирства и Монголия. Днес подобен документ ще бъде подписан между ЕврАзЕС и Индонезия.

Като цяло, общото икономическо пространство на ЕврАзЕС, преференциалните споразумения, които вече сме сключили, и зоната за свободна търговия на ОНД обхващат заедно огромен пазар от 730 милиона потребители.

От речта на Президента на Русия В.В.Путин на разширеното заседание на Висшия Евразийски икономически съвет

