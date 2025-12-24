Дежурен детски кабинет ще работи в медицинския център на УМБАЛ Бургас по празниците

Във връзка с предстоящите празнични и почивни дни, когато част от личните лекари няма да работят, УМБАЛ Бургас информира жителите и гостите на града за възможностите за получаване на медицинска помощ, с пожелание да не им се налага да се възползват от тях.

Съгласно изискванията, в празнични и неработни дни, както и нощем, личният лекар е длъжен да осигури заместник. Повечето общопрактикуващи лекари имат договори с дежурни кабинети. Пациентите следва да се информират предварително с кой кабинет работи техният личен лекар, като тази информация трябва да бъде поставена на видно място пред лекарския кабинет. По-голямата част от личните лекари в Бургас и региона имат договор с медицинския център на УМБАЛ Бургас – „Св. Николай Чудотворец“. Пациентите на тези лекари могат да получат неотложна медицинска помощ през всички празнични и почивни дни, както и през нощта.

Медицинският център се намира на територията на УМБАЛ Бургас, с вход през централната регистратура на Хирургичния корпус.

Повече информация и списък на личните лекари, които имат договор с медицинския център: https://mbalburgas.com/bg/meditsinski-tsentar-sveti-nikolay-chudotvorets

При посещение в дежурен кабинет се заплаща потребителска такса. Специалистите в тези кабинети могат да окажат неотложна медицинска помощ или да насочат пациента за болнично лечение, но не издават направления за изследвания и консултации с други специалисти. При желание за изследвания, те се извършват срещу заплащане. Кабинетът не е длъжен да осигурява специалисти по избор на пациента – например педиатър, УНГ и др.

Посещението в дежурния кабинет не се заплаща (освен потребителската такса), когато личният лекар на пациента има договор с него. Ако такъв договор няма, прегледът се заплаща – 40 лв. за здравноосигурени и 60 лв. за здравнонеосигурени пациенти.

През всички официални празнични дни – 24, 25, 26, 27, 28 декември 2025 г., както и на 31 декември, 1, 2, 3, 4 януари 2026 г., в МЦ „Св. Николай Чудотворец“ ще работи и дежурен детски кабинет. В него ще дежурят лекари от детските отделения на УМБАЛ Бургас. Кабинетът ще бъде отворен от 8:00 до 19:00 ч., само през празничните дни, без нощни дежурства.

Прегледите са безплатни за деца – пациенти на лекари с договор с медицинския център, а за останалите – 40 лв.

При състояния, които пациентът счита за спешни и животозастрашаващи, помощ може да бъде потърсена в Спешното отделение на УМБАЛ Бургас, което работи денонощно, през всички дни на годината. Пациентите се обслужват по реда на спешността, като при необходимост може да се наложи изчакване.

