Посолството на Италия и Италианският културен институт откриват Италиански литературен кът в Националната библиотека в София

Посланикът на Италия в България Марчело Апичела, придружен от директора на Италианския културен институт в София Мария Маца, участва в церемонията по откриването на Италианския литературен кът, създаден в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София.

След изпълнението на националните химни на Италия и България от детския хор на Националния учебен комплекс по култура в Горна баня, церемонията започна с приветствие от директора на Националната библиотека, доц. д-р Калина Иванова. Тя благодари на посолството и културния институт за важнoтo дарение, подчертавайки съществения принос, който италианската литература, започвайки от Данте Алигиери, е дала на европейската култура в периода на прехода от латинския език към националните езици, като същевременно е служила за модел и за зараждащите се славянски езици.

Посланикът подчерта важността на активното участие на учениците в церемонията, което е осезаем знак за значението на книгата като средство за комуникация не само между културите, но и между поколенията.

113-те тома, дарени от посолството и института, имат за цел да представят едно добро въведение в многобройните аспекти на италианската културна идентичност, вариращи от отношенията между Италия и България до големите класици на нашата литературна традиция, като същевременно предлагат богат избор от заглавия, посветени на дизайна, изкуството и историята на Италия. Не липсват и книги за най-малките, които ги въвеждат в откриването на Италия чрез фантазията и приключенията. И още, текстове за изучаване на италианския език, текстове за готвене, които разкриват още един съществен елемент от италианската култура: веселото прекарване на трапезата. Не по-малко важна е секцията, посветена на туристическите дестинации в Италия, които са толкова тясно свързани с културното наследство на „Ботуша“. В дарението има и книги, които разказват за България, нейната история и идентичност, възприети през италианската перспектива, като свидетелство за това, че културата е не само спомен за миналото, но и жив разказ за един споделен път.

Достъпът до тези книги, продължи посланикът, означава за българската публика отваряне на прозорец към Италия и България. Наличието на колекция от книги на италиански език е за местната публика покана да влезе в диалог с нашето общо наследство и да признае дълбоките му връзки.

На церемонията присъстваха една многобройна група чуждестранни дипломатически представители, преподаватели, учени и експерти по литература, както и представители на гражданското общество.

