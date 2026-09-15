С УСМИВКИ И ВЪЛНЕНИЕ ЗАПОЧНА ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН ДЕН В ОБЩИНА БАНСКО

Първият звънец във всички училища в община Банско постави началото на новата учебна година с празнично настроение, много вълнения и детски усмивки.

Особено специален беше празникът за първокласниците, които за първи път прекрачиха училищния праг. За да бъде денят им още по-специален и запомнящ се, всички над 160 първокласници получиха образователна книжка и книгоразделител с послание за здраве и бъдещи успехи в училище от кмета на община Банско Стойчо Баненски. Всяко от училищата посрещна своите ученици с освежени стаи и подготвена учебна база.

Тържествата се проведоха в НУ „Св. Паисий Хилендарски“, СУ „Неофит Рилски“ и трите професионални гимназии в Банско – ПГЕЕ, ПЛТГ „Никола Вапцаров“ и ГТ „Алеко Константинов“, както и в ОУ „Св. Климент Охридски“ – Добринище и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Места. Празничният ден беше отбелязан и в детските градини на територията на общината.

Ръководството на Община Банско уважи тържествата и поздрави учители, родители и ученици, като им пожела на добър час през новата учебна 2026/2027 година! Нека тя бъде успешна, спокойна и изпълнена с много поводи за гордост!