Индонезия и България укрепват двустранните отношения чрез приема по повод 80-ата годишнина от независимостта на Индонезия в София

Посолството на Република Индонезия в София организира дипломатически прием по повод 80-ата годишнина от независимостта на Индонезия и за отбелязване на близо седем десетилетия дипломатически отношения между Индонезия и България.

Събитието се проведе в Националната галерия – Квадрат 500, и събра дипломати, представители на държавни институции, бизнес лидери, медии и приятели на Индонезия в България.

На приема присъства заместник-министърът на външните работи на България, г-н Николай Павлов, който бе почетен гост на вечерта, както и посланици и представители на международни организации и българската общественост. Събитието отбеляза не само националния празник на Индонезия, но и дългогодишното приятелство и разрастващо се партньорство между двете държави.

В своето приветствено слово посланик Листиана Оперананта изрази признателност за силното и трайно приятелство между Индонезия и България. Тя подчерта, че 2025 г. има особено значение, тъй като отбелязва както 80-ата годишнина от независимостта на Индонезия, така и 69-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между двете страни.

„Индонезия и България изградиха отношения, основани на взаимно уважение и споделени ценности. Нашето сътрудничество продължава да се разширява – не само в областта на търговията и културата, но и в нови и обещаващи сфери като дигиталните иновации, образованието и туризма“, заяви посланик Оперананта.

Тя отбеляза и положителния ръст в двустранната търговия, която през 2024 г. е достигнала приблизително 476 милиона щатски долара, и насърчи двете страни да продължат да развиват сътрудничеството си в областта на иновациите, технологиите и междуличностните обменни програми. Посланикът изтъкна и успехите в културното и образователното сътрудничество, включително програмата по индонезийски език в Софийския университет и различните стипендии, предлагани на български студенти.

В своето изказване заместник-министър Павлов поздрави Индонезия по повод 80-ата годишнина от независимостта и потвърди ангажимента на България за укрепване на връзките с Индонезия. „Индонезия е важен партньор за България в Югоизточна Азия, с която споделяме ценностите на демокрацията, мултилатерализма и международния ред, основан на правила“, каза той.

Павлов припомни и за своето скорошно работно посещение в Индонезия, по време на което се е срещнал със заместник-министъра на външните работи Ариф Хавас Огросено, представители на бизнеса от KADIN Indonesia и губернатора на Денпасар. Той подчерта, че двете страни проучват възможности за засилване на сътрудничеството в областта на търговията, туризма, науката, логистиката и дигиталните технологии.

Заместник-министърът изрази и благодарност за топлото посрещане в Индонезия, определяйки го като „паметно отражение на приятелството и доброжелателството между нашите народи“. Той потвърди готовността на България да работи в тясно сътрудничество с Индонезия както на двустранно ниво, така и чрез многостранни платформи, включително в рамките на сътрудничеството ЕС–Индонезия и ЕС–АСЕАН.

След официалните слова посланикът и заместник-министърът вдигнаха тост за мира и просперитета на двете държави и за продължаване на приятелството между народите на Индонезия и България.

Вечерта продължи с пъстра културна програма, включваща традиционни танци от Калимантан, изпълнени съвместно от индонезийски и български танцьори от групата „Песона Мауар Нусантара“ (Очарователните рози на Архипелага), както и демонстрация на бойното изкуство пенчак силат от българската общост „Кръгът на пазителите“. Специален музикален акцент бе изпълнението на камбоджанския посланик Н. Пр. Д-р Чеа Чанборибо, който изсвири на саксофон песните „Bengawan Solo“ и „Goodbye Bogor“, което добави елемент на изненада към празненството.

Гостите се насладиха на богата селекция от индонезийски и международни ястия, които предложиха автентичен вкус от многообразното кулинарно наследство на архипелага.

Приемът завърши с оптимизъм, като и двете страни изразиха очакване през 2026 г. да отпразнуват 70-ата годишнина от дипломатическите отношения между Индонезия и България, потвърждавайки своята обща ангажираност към задълбочаване на приятелството, сътрудничеството и взаимния просперитет.

