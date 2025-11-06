Посланикът на Камбоджа с историческа лекция в Софийския университет

Негово Превъзходителство д-р Чеа Чанборибо, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Камбоджа в Република България, стана първият камбоджански академик, изнесъл официална лекция в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, една от най-старите и престижни академични институции в България.

По покана на ръководството на университета д-р Чанборибо представи пред студентите от Факултета по история и политически науки изчерпателен преглед на политическото и историческото развитие на своята страна.

Лекцията, озаглавена „Националното пътуване на Камбоджа през 15 епохи“, проследи развитието на Камбоджа от древното величие на цивилизацията Ангкор до съвременната ера на мир, стабилност и прогрес.

Д-р Чанборибо описа събитието като „значим крайъгълен камък“, подчертавайки, че това е първият път, когато Софийският университет официално кани камбоджански академик да сподели своите познания за историята, политиката и развитието на страната пред международна академична аудитория.

Презентацията, която включваше 153 слайда и четири документални филма, освети основните повратни моменти в дългата история на Камбоджа, сред които:

• Независимостта от 1953 г.: историческото постижение под ръководството на Негово Величество покойния крал Нородом Сианук, което възстанови пълната суверенност на Камбоджа след десетилетия на френско колониално управление.

• Държавният преврат от 1970 г.: събитието, което превърна монархията в Кхмерска република под ръководството на Лон Нол, което доведе до години на политически сътресения и свалянето на принц Сианук.

• Режимът на Червените кхмери (1975–1979): Признат за един от най-мрачните периоди в историята на Камбоджа, през който повече от три милиона невинни хора загинаха в геноцида.

• Освобождението на 7 януари 1979 г.: Освобождаването на Камбоджа от геноцидния режим, след усилията на Самдек Течо Хун Сен, който рискува живота си, за да потърси помощ и да организира националното спасително движение.

Основен акцент в лекцията беше пътят на Камбоджа към национално помирение. Д-р Чанборибо подчерта мирната визия на Самдек Течо Хун Сен, основана на убеждението, че „войната не може да бъде прекратена с война“.

Той описа подробно решаващите години на преговори с Негово Величество покойния крал-баща Нородом Сианук между 1985 и 1991 г., които кулминираха в историческите Парижки мирни споразумения от 1991 г. След споразуменията Камбоджа прие нова конституция, възстанови конституционната монархия и обяви за незаконно движението на Червените кхмери.

Въпреки многократните опити за покушение, Самдек Течо остана непоколебим и в крайна сметка доведе страната до пълно мир и национално единство през 1999 г. чрез своята решителна „политика на взаимна изгода“.

Презентацията подчерта последвалата нова ера на национално възстановяване и икономическо развитие на Камбоджа.

С края на гражданския конфликт страната постигна бърз и устойчив икономически растеж, средно над 7% годишно в продължение на повече от две десетилетия, до глобалната пандемия от COVID-19 през 2020 г.

Този период на бързо развитие драстично промени облика на Камбоджа в ключови сектори, включително инфраструктура, образование, обществено здравеопазване и социално благосъстояние. Днес Камбоджа се откроява като мирна и политически стабилна нация, която напредва стабилно в рамките на региона на АСЕАН.

В заключение на речта си, която беше извлечена от обширната му 1800-странична докторска дисертация по политическа икономика, д-р Чанборибо насърчи студентите да изучават задълбочено миналото на своите нации, като предложи замислена заключителна мисъл: „Историята е интерпретация на бъдещето“.

От К. Рити Реак

Facebook

Twitter



Shares