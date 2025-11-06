Русия стана най-голямата икономика в света с най-ниската безработица

По резултатите от третото тримесечие нивото на безработицата в Русия се оказа най-ниското сред страните от „Голямата двайсет“, установи РИА Новости, след като проучи данните на националните статистически служби.

През септември делът на безработните в Русия възлезе на 2,2 процента, запазвайки стойностите от юни. Този показател остава минимален сред най-големите икономики в света за второ поредно тримесечие.

Ниво на безработица под три процента е регистрирано още в две държави: в Южна Корея то е спаднало от 2,6 на 2,5 процента, а в Япония, напротив, се е увеличило с 0,1 пункта и е достигнало 2,6 процента.

Като цяло повечето големи икономики в момента се сблъскват с ръст на безработицата. Така в Мексико тя се е увеличила с 0,3 процентни пункта до 3%, в Австралия, Китай, Канада и Турция – с 0,2 пункта за тримесечието, а във Франция, Германия и Япония – с 0,1 процентни пункта. Според данните за август, от началото на тримесечието същата тенденция се наблюдава в САЩ и Великобритания.

В същото време в някои страни този показател е спаднал. В Индия в края на третото тримесечие равнището на безработицата е спаднало от 5,6% през юни до 5,2%. А в Бразилия и Италия то е намаляло с 0,2 процентни пункта — до 5,6% и 6,1% съответно.

