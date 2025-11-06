четвъртък, ноември 6, 2025
Русия съобщи за предаването в плен на изоставени в Красноармейск бойци на ВСУ

Военнослужещите от 68-а отделна егерска бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) доброволно се предадоха в плен в Красноармейске в Донецката народна република (ДНР), тъй като бяха изоставени от командването.

За това съобщиха на 6 ноември от Министерството на отбраната на РФ.

„Военнослужещите от групировката „Център” са заловили военнослужещите от 68-а отделна егерска бригада на ВСУ, които са били обкръжени в Красноармейск, Донецка народна република. Украинските бойци се предадоха доброволно на руските военни, защото бяха изоставени от командването си и не можеха повече да останат под обстрела на артилерията и безпилотните летателни апарати“, се посочва в материала.

Според ведомството, бойците не са били снабдявани с боеприпаси дори с помощта на дронове в продължение на 4–7 дни. Освен това, пленниците разказаха, че в града с всеки изминал ден броят на ранените се увеличава, но не е възможно да им се окаже помощ, защото липсват лекарства.

„Не се върнах при своите, те ме изоставиха. Попаднахме в обкръжение. Наоколо лежат триста (ранени. — Ред.), двеста (убити. — Ред.). Няма къде да отидем. Седем дни без храна. Няма вода, няма храна. <…> Отидох да се предам, вървях към полето“, разказа пленникът Геннадий Чернадчук.

Ден по-рано Министерството на отбраната на Русия съобщи за влошаване на положението на групировките на ВСУ, които са обкръжени в районите на Купянск, Харковска област, и Красноармейск, ДНР. В ведомството също така коментираха изявлението на украинския лидер Владимир Зеленски, че ВСУ в Купянск провеждат прочистване. Както заявиха в Министерството на отбраната, тези думи могат да се обяснят само с опит да се скрие истината от населението на Украйна и западните спонсори, като се продължава да се получава финансиране.

източник: iz.ru

