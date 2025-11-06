Посланикът на Индия изнесе лекция пред студенти от СУ

Ангажиране на следващото поколение лидери!

Н.П. посланик Ш. Арун Саху имаше удоволствието да разговаря със студенти от Софийския университет по време на гостуваща лекция на тема политика, сигурност и идентичност. Дискусията разгледа предизвикателствата и възможностите, които оформят нашето общо бъдеще, като подчерта важността на диалога, демократичните ценности и глобалното сътрудничество.

Благодарим на Софийския университет за топлото посрещане и на студентите за техните задълбочени въпроси и активното участие. Подобни обмени укрепват връзките между нашите народи и вдъхновяват следващото поколение да мисли критично за света около себе си.

