Среща на върха „С5+1“: Вашингтон посреща лидерите на Централна Азия

Днес президентът на САЩ ще се срещне с лидерите на страните от Централна Азия във Вашингтон, където ще се проведе среща на върха във формат „С5+1“.

Агенция Kazinform съвместно с експерти се опита да разбере какви решения могат да бъдат взети отвъд океана.

Новата формула на централноазиатската дипломация

През последните години отношенията на петте държави от Централна Азия с водещите световни сили значително се подобриха. Значителен принос за този напредък има моделът на колективни действия – срещите във формат „С5+1“. Всяка страна стигна до разбирането, че изразяването на обща позиция на целия регион е много по-ефективно, отколкото воденето на разрознени двустранни преговори, и благодарение на този подход успяха да реализират редица изгодни проекти.

В рамките на „С5+1“ вече са постигнати значими споразумения с лидерите на САЩ, Русия, Китай и Европейския съюз, а бизнес форумите в Централна Азия започнаха да се провеждат редовно.

Въпреки че самата идея за „С5+1“ съществува отдавна, тази година се навършват точно 10 години от момента на нейното оформяне като пълноценна дипломатическа платформа. През 2015 г. на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк САЩ и страните от Централна Азия положиха основите на този формат.

Първата среща се състоя по време на президентството на Барак Обама в узбекския град Самарканд, където в преговорите участва тогавашният държавен секретар на САЩ Джон Кери.

Диалогът на ниво държавни глави започна през 2023 г., когато предишният президент на САЩ Джо Байдън проведе съвместни преговори с лидерите на страните от Централна Азия в рамките на „С5+1“.

Така беше създадена многостранна платформа за диалог, насочена към укрепване на връзките между САЩ и държавите от Централна Азия, както и към развитие на регионалната интеграция. На тази платформа редовно се обсъждат ключови въпроси – икономика, енергетика, екология и сигурност.

Струва си да припомним, че миналата година в Алмати се проведе международният форум „B5+1“, който се превърна в бизнес разклонение на формата „С5+1“. В него участваха над 200 специалисти от страните от Централна Азия и САЩ. Участниците обсъдиха търговските, транзитните и инвестиционните възможности на региона.

Сега ще разгледаме как тези промени са повлияли на двустранната търговия.

Според данни на Института за икономически изследвания, от появата на формата „С5+1“ през 2015 г. стокооборотът между Казахстан и САЩ нараства устойчиво. Ако през 2015 г. той е възлизал на 1,9 милиарда щатски долара, то през миналата година се е увеличил почти двойно – до 4,2 милиарда долара.

Според водещия експерт от отдела за азиатски изследвания на КИСИ при президента на Република Казахстан Алишер Тастенов, сътрудничеството на САЩ с Централна Азия има особено значение.

Съединените щати разглеждат формата „С5+1“ като основен инструмент за взаимодействие със страните от региона. В Стратегията за национална сигурност на САЩ Централна Азия е определена като важен регион в контекста на борбата с климатичните промени, осигуряването на енергийна и продоволствена устойчивост, както и развитието на транспортно-логистичната инфраструктура. Ето защо Вашингтон възнамерява активно да развива сътрудничеството в рамките на тази платформа. Като цяло участието на САЩ в политическите инициативи в региона отваря за Казахстан възможности за привличане на инвестиции и внедряване на съвременни технологии. Освен това това създава достъп до американския политически капитал в такива международни финансови институции като Световната банка, Азиатската банка за развитие и Европейската банка за възстановяване и развитие, отбеляза експертът.

Казахстан и САЩ: текущо състояние на отношенията

Тази година Доналд Тръмп отново зае поста на президент на САЩ. Как политикът, известен със своите гръмки и понякога непредсказуеми решения в областта на политиката и икономиката, ще се отнесе към утвърдените външнополитически принципи на Централна Азия? Ще запази ли форматът „С5+1“ ролята си на ефективна консултативна платформа за страните от региона?

Наскоро министърът на външните работи на Казахстан Ермек Кошербаев проведе преговори с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Стана известно, че американската страна е изразила готовност да развива съвместни търговски проекти с Казахстан в областта на сигурността, технологиите и стратегически важните полезни изкопаеми.

Според водещия експерт от Отдела за европейски и американски изследвания на КИСИ Али Мухамбет, новият глава на Белия дом, по всяка вероятност, ще гради отношенията си с Централна Азия именно въз основа на тези направления.

— Често се чува мнението, че по време на втория президентски мандат на Тръмп Съединените щати са загубили влиянието си в Централна Азия. Последните събития обаче опровергават тази теза. Повишеният интерес на САЩ към региона показва, че Казахстан и другите страни от Централна Азия продължават да имат сериозно стратегическо значение. Външнополитическият подход на администрацията на Трамп внася определени корекции във формата на сътрудничеството между САЩ и страните от Централна Азия. Трансформацията на американската дипломация може да допринесе за задълбочаване на икономическото сътрудничество, подчерта Али Мухамбет.

Казахстан може да използва формата „С5+1“ като инструмент за диверсификация на икономиката, преди всичко за привличане на инвестиции. Според експерта, на предстоящата среща на върха в САЩ могат да бъдат привлечени инвеститори в области като селското стопанство, логистичната инфраструктура, високите технологии и преработката на минерални ресурси. Това, от своя страна, ще даде допълнителен тласък на развитието на националната икономика и ще позволи да се намали зависимостта на държавния бюджет от нефтения и газовия сектор.

Могат ли американските инвестиции да диверсифицират икономиката на Казахстан

Според данни на Националната банка на РК, от 1993 г. общият обем на преките инвестиции на Съединените американски щати в икономиката на Казахстан надхвърли 61 милиарда долара. Основната част от тези средства беше насочена към нефтено-газовия сектор. Експертите считат, че делът на нефтегазовата продукция в двустранната търговия едва ли ще се намали в близките години.

— Безспорно, нефтегазовият сектор отговаря на ключовите икономически интереси на двете страни и дълго време ще остане основен компонент на стокооборота. Въпреки това трансформацията на световната икономика и развитието на технологиите неизбежно ще доведат до промени в структурата на казахстанско-американската търговия. На първо място това ще засегне проекти, свързани със стратегически важни минерални ресурси и развитие на логистичната инфраструктура, отбелязват специалистите.

Особо внимание ще бъде отделено на по-нататъшното развитие на Транскаспийския международен транспортен маршрут (Средния коридор), който днес има стратегическо значение на глобално ниво. Казахстан заема лидерска позиция в региона: над 60% от всички инвестиции, привлечени в Централна Азия, се падат на нашата страна. Разширяването на американските инвестиции в Казахстан може да стимулира привличането на допълнителни средства в транспортно-транзитния сектор и други отрасли в региона, подчертава експертът Али Мухамбет.

За последните 20 години обемът на преките инвестиции на САЩ в икономиката на Казахстан възлиза на 51,8 милиарда долара, от които 96,4% са насочени към минната промишленост и разработването на находища на полезни изкопаеми.

Делът на суровинния сектор в търговския оборот между Казахстан и САЩ остава значителен и стабилно висок. През 1993 г. американската петролна компания Chevron стана първият голям инвеститор, създавайки съвместното предприятие TengizChevroil. По-късно в Казахстан дойде ExxonMobil. Днес общият дял на тези две американски компании в казахстанския нефтодобивния сектор възлиза на 47%.

Казахстанският нефт се доставя на международните пазари по два основни експортни маршрута: през Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) и по направление Атирау – Самара. Въпреки това, поради конфликта между Русия и Украйна, първият маршрут се сблъска с определени трудности. Забавянията в транспортирането на нефт се превърнаха в сериозен проблем както за американските компании, така и за Казахстан. Експертите не изключват, че на предстоящата среща на върха може да се обсъди въпросът за създаването на алтернативни търговски маршрути.

Според водещия експерт от отдела за европейски и американски изследвания на Казахстанския институт за стратегически изследвания при президента на РК (КИСИ) Алишер Абдрешев, за САЩ е изключително важно да се избегне дефицитът на стратегически важни ресурси, необходими за високотехнологичните и отбранителните отрасли. Ето защо Астана и Вашингтон са заинтересовани от развитието на транспортно-логистични коридори и насърчаването на цифрови проекти.

— Географското положение на Казахстан, свързващо Европа и Азия, прави страната важен транзитен възел. Въпреки липсата на пряк излаз към морето, ние имаме всички възможности да укрепим статута си на ключов логистичен център в Централна Азия. В тази насока вече се извършва комплексна работа — отбеляза Абдрешев.

Като пример той посочи модернизацията на пристанищата Актау и Курик.

— До 2030 г. тяхната пропускателна способност ще се увеличи до 130 милиона тона. Освен това, до същия срок пропускателната способност на Средния коридор ще нарасне до 10 милиона тона. Казахстан също работи активно по цифровизацията на транзитния маршрут Китай (Сиан) – Казахстан (Достык, Алтынколь) – Русия (Селятино), което ще позволи значително да се повиши ефективността на превозите, добави експертът.

Днес в Казахстан функционират над 700 предприятия с участието на американски капитал. Най-големите компании в САЩ – Chevron, ExxonMobil, Pfizer, General Electric, Wabtec – дават значителен принос за развитието на нефтогазовия сектор, фармацевтиката, енергетиката и машиностроенето.

В процеса на диверсификация на икономиката Казахстан трябва да възприеме опита на САЩ в създаването на технологична инфраструктура, развитието на стартъп екосистеми и цифровизацията на селското стопанство. Белият дом може да предложи не само финансов капитал, но и ефективни модели за изграждане и оптимизиране на цифровата среда. Това може да допринесе за развитието в Казахстан на иновативни направления — като изкуствен интелект и финансови технологии. Също така важни са съвместните програми за подготовка на ИТ-специалисти и развитие на научно-техническо сътрудничество, — отбеляза Али Мухамбет.

По резултатите от първото тримесечие на 2025 г. обемът на преките чуждестранни инвестиции в Казахстан достигна приблизително 6,6 милиарда долара, което е с 6,2% повече от показателя за миналата година. САЩ остават един от ключовите чуждестранни инвеститори, като продължават да запазват силни позиции в енергийния и производствения сектор.

Основна тема на срещата

На срещата „С5+1“ се очаква активна дискусия по икономически въпроси. Според водещия експерт от отдела за азиатски изследвания на КИСИ Алишер Тастенов, във Вашингтон ще бъдат разгледани теми като икономическо партньорство, енергийно сътрудничество, цифрово развитие и транспортно-логистично взаимодействие.

„За Казахстан участието в срещата на върха ще бъде важна стъпка по пътя към формирането на дългосрочен стратегически диалог със Съединените щати. Освен това ще бъде обърнато специално внимание на въпросите за развитието на „зелената“ енергетика, добива и преработката на стратегически важни полезни изкопаеми. Акцентът ще бъде поставен и върху привличането на инвестиции в инфраструктурни и иновационни проекти в Централна Азия, отбеляза експертът.

Експертът Али Мухамбет е убеден, че на срещата могат да бъдат сключени споразумения в областта на цифровата индустрия и технологиите за изкуствен интелект. Международният център за изкуствен интелект Alem.AI може да разшири сътрудничеството си със световни технологични гиганти като Apple и Google. Освен това се откриват нови възможности за цифровата екосистема Astana Hub, което създава перспективи за международно партньорство и технологично развитие.

автор: Айгуль Эсеналиева

източник: www.inform.kz

