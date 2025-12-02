Посланик Апичела прие ген. Дале Ведове

Посланикът в София Марчело Апичела прие генерал Паоло Дале Ведове – командир на бригада „Пинероло” на италианската армия, в края на сложните учения, проведени от бригадата на сухопътните сили – България в базата в Ново село, където през ноември се състоя учението Stone Wall 25.

Срещата даде възможност да се подчертаят отличните оперативни резултати, постигнати под италианско командване от участващите многонационални контингенти в учението Stone Wall 2025, проведено от началото на ноември в България, в базите в Ново село и Корен.

Заключителната сесия на учението се проведе на 27 ноември в Ново село в присъствието на командващия на Съвместното оперативно командване на Въоръжените сили генерал-майор Джовани Мария Янучи, командващия на Командването за реагиране на бойните сили на италианската армия генерал-лейтенант Джовани Галяно, командира на дивизията „Подвижно звено” на Корпуса на карабинерите генерал Стефано Ясон и заместник-ръководителя на мисията на посолството на Италия в София Едоардо Ди Паоло, потвърди способността на силите на НАТО, принадлежащи към многонационалната бойна група в Ново село, да разширят бързо контингента и разположените в Българиясредства до ниво бригада. В учението участваха контингенти от Италия (като рамкова нация), Албания, България, Гърция, Черна гора, Северна Македония, Румъния и Турция, които постигнаха пълна оперативна съвместимост и отлична координация под ръководството на генерал Дале Ведове. В церемонията на 27 ноември участва и заместник-началникът на отбрната на Република България генерал-лейтенант Михаил Попов, който благодари на Италия за лидерската роля, която страната е поела в България от октомври 2022 г. с поемането на командването на многонационалния батальон на НАТО, разположен в страната след агресията на Руската федерация срещу Украйна.

