Сметосъбирането в София: Въпреки обжалванията Столичната община продължава да поддържа чистотата в районите от Зона 3 със собствен ресурс

Администрацията внася жалба срещу КЗК за спиране на договора в Зона 4

От вчера, 1 декември, е в сила въведената от Столична община временна организация на сметосъбирането в районите „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“ (Зона 3). Мярката се налага поради изтичане на досегашния договор и забавяне на новата обществена поръчка вследствие на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

За да гарантира плавен преход и непрекъснатост на услугата, Общината мобилизира собствен капацитет чрез екипите и техниката на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) и допълнителна подкрепа от районните администрации.

Актуално състояние във временно обслужваните райони (Зона 3, на 2 декември)

В първите два дни от временната организация сметосъбирането в зоната се извършва с 5 големи сметосъбиращи машини и 6 по-малки камиончета.

• Дейности по райони

o „Подуяне“: Екипът на СПТО работи с 3 големи, 2 малки камиона и един камион с щипка. Районната администрация, чрез новосъздаденото си БКС, се грижи за извозването на натрупаните чували и едрогабаритни отпадъци до обособени заградени точки.

o „Слатина“: Екипът на СПТО работи с 2 големи и 3 малки камиона. Районната администрация използва собствено БКС, подсилено с 3 лекотоварни превозни средства, бус и 2 електрически камиончета, за почистване на зоните около контейнерите, детските площадки и спирките в района.

o „Изгрев“: на терен работят 3 големи сметопочистващи машини.

o Разделното събиране се извършва по график на оползотворяващите фирми и не е засегнато от временната организация.

„С обявяването на временна организация ние изпълняваме нашия основен ангажимент: да не допуснем хаос с отпадъците и да гарантираме елементарната санитарна сигурност на гражданите в „Подуяне“, „Слатина“ и “Изгрев”. Мобилизирахме всички налични ресурси на СПТО и подсилихме районните администрации с допълнителен финансов ресурс и техника. Това разбираме под отговорен подход, включително към процедурните затруднения – ние работим на терен с районните администрации, докато останалите институции се произнасят.“

Кметът на „Подуяне“ Кристиян Христов допълни:

„През вчерашния ден кварталите „Левски“В и „Левски“Г бяха обслужени напълно, но в „Сухата река“ и в „Хаджи Димитър“ имаше сериозно забавяне. Днес започнахме обратно от тези места, които не бяха обслужени, и влизаме в ритъм.“ Той посочи още, че „първият ден беше преходен – имаше необходимост системата изобщо да тръгне по план“, но е уверен, че с напредъка на седмицата ситуацията ще се стабилизира. Христов отправи и апел: „Ако хората видят нерегламентирана дейност, да изпращат снимков материал с точна локация и час, за да предприемем мерки“.

От страна на район „Слатина“ кметът Георги Илиев обясни, че „район „Слатина“ е по-голям по площ и има няколко обекта, които изискват специално внимание – такъв е например Летището, което изисква специален камион и проверки, защото говорим за национална сигурност“. Той уточни, че „над половината район е обслужен поне веднъж“ и че има уверение, че „тази вечер ще бъде организирана и вечерна смяна“. „По главните улици нещата изглеждат добре, а във вътрешнокварталните улички разчитаме изключително на малките камиончета“, каза още Илиев. Той подчерта, че очакват разбиране от хората, но е убеден, че ще постигнат задоволително ниво на сметосъбиране и сметопочистване още в рамките на една седмица.

Столичната община ще обжалва решението на КЗК относно предварителното изпълнение на дейностите по чистотата в “Илинден”, “Надежда” и “Сердика”

Относно публикуваното вчера Определение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) № 1138/27.11.2025 г., с което се спира предварителното изпълнение на решението за сключване на договор за чистота в районите „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“ (Зона 4), Бобчева заяви:

„Изключително сме обезпокоени от решението на КЗК да спре предварителното изпълнение на договора за „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“, чийто договор изтича на 7 януари. КЗК изрично признава, че става въпрос за дейност с голяма обществена значимост, но въпреки това поставя своята репутация и „убеждението в безпристрастността“ над здравето и безопасността на над 150 000 столичани. Столична община ще обжалва това Определение пред Върховния административен съд в законоустановения срок. Когато обществената безопасност е в риск, институциите са длъжни да действат незабавно и отговорно.“

Тя подчерта, че “това решение възпрепятства възможността да бъде осигурено редовно сметосъбиране в тези район, създавайки пряк риск за живота, здравето и безопасността на хората.“

Столичната община призовава жителите на трите района за активно съдействие и граждански контрол по време на временната организация. Гражданите са насърчавани да изхвърлят разделно и да не изхвърлят строителни, зелени или едрогабаритни отпадъци в сивите контейнери. Всяко нерегламентирано изхвърляне или натрупване може да бъде документирано със снимка, включваща дата, час и GPS координати (чрез приложение или настройките на телефона), и изпратено на официалния имейл на Инспектората: inspectorat@inspectorat-so.org.

