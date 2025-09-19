На моите консултации и в чатове жените многократно ме питат за съвети и мнение относно парите и срещите

На тази част съм отделила особено внимание в моята книга “Пряк път до Любовта”

За тези от вас които не са я чели :

1. ВИНАГИ плаща сметката на първа среща, който кани ! Ако жена покани мъж тя плаща цялата сметка! Ако мъж покани жена той плаща цялата сметка!

2. Ако мъж покани жена на среща , жената НЕ предлага да поделя сметка, НИТО ходи до тоалетната като сметката дойде да избегне притеснението си , НИТО звъни по телефон, нито се върти като шугава. Просто стои все едно със сестра си която плаща и благодари!

3. Мъжът избира ресторанта! Какъвто такъв! Ако ви попита за предпочитание кажете няколко различно бюджетни варианта да прецени! Но не предлагайте вие сама!

4. Мъжът ви взима от вас! Може да отидете сама ако той е предложил да резервира ресторант до дома ви или близка пряка. Ако ресторантът е в друг район мъжът ви взима от вас и ви връща!

5. Ако има симпатия, мъжът според средствата си и бюджета трябва да предвиди средства за ухажване! Ресторантите с мъжът който ви ухажва не се делят! Доста е обидно за нормален мъж да си дели с жена сметки, която ухажва. Все едно е пълен некадърник, че един ресторант не може да плати седмично. И ако е така, да некадърен е! Би трябвало да започне втора работа!

6. Финансовите проблеми на мъжа, са финансови проблеми на мъжа! Помощи и заеми на пари, не се дават на мъже! Не се взимат кредити за мъже, не се залагат къщи за мъже! Мъжът, когато има нужда от пари заема от семейството си и приятелите си! Или започва да работи трета – пета работа! Мъж не заема пари от жена!

7. Почивки – уикенди – кина – концерти – кафета !

Ужасно е чувството като жена да ти се поти мозъка сега да плащаш ли и кое във връзка с мъж, който ти е гадже! По принцип мъж, който ти е гадже би трябвало да може да плаща, НО внимание повечето мъже това ги чупи! Така че тук жената преценява! Ако много държи на мъжа, ако мъжа все пак си заслужава се споразумява и договаря предварително кой за какво ще плаща! Иначе е пържене на мозъци за двамата и обикновено настъпва бърз край на връзката, след края на почивката най често! Финансите и кой какво ще плаща с мъже без възможности или желание за плащане се уговарят винаги ясно предварително без никакво притеснение и увъртане. Принципно ако мъжът предложи да плаща всичко, би било добре и вие да почерпите нещо! Дори е задължително! Ако ще делите обаче трябва да си прецените заслужава ли си инвестицията в мъжа! Мъжът принципно също ви преценява 24 часа !

8. Подаръци – подаръци на мъж може да прави и жена но мъж с подаръци не се купува. На мъжете също им е приятно да им купите нещо но то е по скоро мил жест а не изхвърляне. Ако някой ще впечатлява с подаръци другия , то това не е жената!

Добре е в отношенията с мъжа да има лидерска роля мъжа! Ако ролята на лидер е вашата като жена , вие лека полека ще изземете неусетно изцяло функциите на мъжа, а той ще става все по жената! От тази конфигурация в последствие обратен завой няма! Преценете си силите като на жена ли са или като на мъж! Мъж и жена вече не се определят от пола!

Та успех момичета …

За консултации – Десислава Илиева

