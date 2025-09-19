Анна Палагина: Разказахме подробно за проблемите на онлайн образованието, които бяха разгледани от Комитета на ТПП РФ

Но тази част от образователния процес има и друга страна – методиките и контрола.

За нея – колегите от ТГУ:

Онлайн без илюзии: инструкция за наставници

През лятото Forbes публикува резултатите от голямо проучване: (https://www.forbes.ru/education/541093-onlajn-bez-illuzij-kak-rossiane-ocenivaut-cifrovoe-obucenie) 2550 души от десет региона на Русия разказаха защо ценят онлайн обучението и какво ги дразни в него. Резултатът е предсказуем и парадоксален едновременно: свободата и гъвкавостта са основните предимства, но именно те се превръщат в основната капан. Когато „всичко е позволено“, защото ти сам (както изглежда) се контролираш, най-често нищо не се получава.

Учебната година започна, стартират нови програми за продължаващо професионално образование. И точно в този момент отново се сблъскваме с вечния въпрос: как да вградим онлайн обучението в реалния живот на възрастните хора, където съществуват работа, семейство и стотици други неща едновременно?

Тук в игра влиза наставникът. Неговата задача не е да „мотивира с думи“, а да създава механизми, които помагат на слушателя да върви стъпка по стъпка.

И така, ако сте наставник, запомнете:

🔹 Договор със себе си

Опитайте да започнете курса с малко споразумение: цел за седмицата (едно изречение), минимум „за черния ден, когато не успеете нищо“ (например, да прочетете три страници), два предварително резервирани слота в календара. При това слушателят трябва да снима този лист с плана и да ви го изпрати. Това е първата стъпка към дисциплината.

🔹 Фокус-блокове без страх и упреци

Обяснете: „Нека работим на кратки интервали – 25 минути учим, 5 минути почиваме. Четири такива подхода дават чисти два часа обучение“. Важното е в началото на всеки блок да запишете едно малко действие: „да завършите тест №2“, „да прочетете статията и да отбележите три мисли“. Така слушателят разбира, че задачата е реално изпълнима, че има начало и край. Няма усещане, че „потъвате в безкраен курс“.

🔹 Петъчна проверка

Предлагате пет прости въпроса: какво се получи, къде заседнахте, какво не достигна, какво може да се опрости, какъв един микро-стъпка е планирана за понеделник. Тюторът събира отговорите във формуляр и въз основа на резултатите пише кратък съвет на групата. Не дълъг доклад, а именно малка подсказка как да се справят с проблемите.

🔹 Правило 15 минути

Ако „не върви“, предложете на слушателя просто да отдели 15 минути за една задача. Като правило, когато човек започне да се занимава с нещо, мозъкът се включва и половин час минава незабележимо.

❗️Важен момент: всичко това работи само когато наставникът остава наблизо. Кратко напомняне в „фокусния ден”; чеклист за напредъка („три от петте стъпки са изпълнени”); задачи, които реално могат да бъдат изпълнени за 25–50 минути. Дори създаването на двойки мини-групи, в които хората споделят резултатите си един с друг, не е просто контрол (който никой не харесва), а меко социално налягане.

В анкетата на Forbes половината от респондентите признаха, че основната трудност на онлайн обучението не е мотивацията, а самоорганизацията. Това означава, че ключовата роля на преподавателя е да бъде архитект на дисциплината. Не да вдъхновява с думи, а да помага за вграждането на обучението в динамичния график.

