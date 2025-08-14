Относно удължаване на валидността на електронните визи за Русия

Федерален закон № 257-ФЗ от 23 юли 2025 г. установява увеличение на валидността на единна електронна виза от 60 на 120 дни и на разрешения срок на престой на чужд гражданин в Руската Федерация от 16 на 30 дни.

Важно: параметрите на валидността на електронните визи, заявления за които са подадени преди 23 август т.г., остават същите. Промените ще влязат в сила за заявленията, подадени след 23 август т.г.

Единната електронна виза дава право на еднократно влизане в Руската Федерация и престой в Руската Федерация за частно или бизнес посещение или като турист, както и за участие в научни, културни, социално-политически, икономически, спортни събития и осъществяване на съответните връзки и контакти.

Цената на такава виза, като се вземат предвид колебанията на валутния курс, е около 52 щатски долара. При кандидатстване за виза за деца под шестгодишна възраст се заплащат само транзакционни такси на платежната система в размер на приблизително 2 щатски долара.

