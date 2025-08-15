Путин: Усилията на САЩ за разрешаване на конфликта в Украйна са „енергични и искрени“

Руският президент ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп в Аляска, за да обсъдят разрешаването на конфликта в Украйна.

САЩ полагат искрени усилия да спрат боевете в Украйна и да постигнат споразумения, които да отчитат интересите на всички засегнати страни, заяви руският президент Владимир Путин.

Путин ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп в петък в Анкъридж, Аляска, за да обсъдят начини за прекратяване на конфликта в Украйна, както и стъпки към нормализиране на отношенията между Москва и Вашингтон.

В четвъртък Путин се срещна с висши правителствени служители в Москва, за да обсъдят предстоящата среща на върха и „етапа, на който се намираме с настоящата администрация на САЩ“.

Той заяви, че американското ръководство полага „доста енергични и искрени усилия да спре враждебните действия“ и работи за „създаване на дългосрочни условия за мир между нашите страни, в Европа и в целия свят“. Путин добави, че този процес може да бъде ускорен, ако Русия и САЩ постигнат споразумения за контрол над стратегическите настъпателни оръжия в следващите етапи на преговорите.

Сред присъстващите на срещата в четвъртък бяха министърът на отбраната Андрей Белоусов, министърът на финансите Антон Силуанов и министърът на външните работи Сергей Лавров, които в петък ще заминат за Аляска, за да участват в срещата на върха между Путин и Тръмп.

Според Кремъл, събитието ще започне с двустранен разговор между двамата лидери, следван от среща на руската и американската делегации.

Тръмп описа срещата като „проучвателна“, която ще му помогне да прецени дали конфликтът в Украйна може да бъде разрешен. Той заяви, че ако преговорите преминат добре, може да потърси втори кръг преговори с участието на Путин и украинския лидер Владимир Зеленски.

Прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит заяви в четвъртък, че Тръмп ще проучи всички възможни варианти за мирно разрешаване на конфликта по време на срещата си с Путин. Тя добави, че американският президент би предпочел да не налага нови санкции на Русия, а да разреши ситуацията чрез дипломатически средства.

източник: www.rt.com

