Защо геймърите харесват „грайнд“ в игрите, но мразят повтаряемостта в реалния живот

Грайнд е понятие, което всеки един геймър познава добре. Има хиляди заглавия, изискващи от играчите да достигат нови нива и да напредват в играта, като някои от тях са се доказали като едни от най-добрите в индустрията. Процесът присъства и при много слот игри, при които има възможност за отключване на награди.

Парадоксът е, че същите хора, които могат с часове да убиват чудовища, да въртят барабани или да минават една и съща мисия, в реалния живот често губят търпение към повтарящи се задачи като рутинна работа, домакинство или административни задължения. В тази статия ще разгледаме какво точно представлява грайндът както и какви са разликите между живота и игрите, когато говорим за него.

Какво точно представлява „грайндът“ в игрите?

Общо казано това означава повтарящо се изпълнение на едни и същи действия с цел да се постигне напредък. Пример за това са събиране на ресурси, точки или рядка екипировка. Процесът често включва битки с едни и същи врагове, изпълнение на еднотипни мисии или добиване на материали от конкретни зони.

Грайндът може да е вграден в дизайна на играта, за да удължи времето за игра, да подготви героя за по-трудни мисии. Някои играчи намират цялостния процес за удовлетворяващ, докато други го възприемат като скучно „повтаряне без мисъл“. Някои компании дават възможност на потребителите да купят дадени предмети или неща, които да носят предимство с цел да се намали времето за „грайндване“.

Grind в игрите vs. Grind в реалния живот

Има огромна разлика между реалния живот и повтарящите се дейстия в игрите. В истинския живот свързваме грайнда с ходенето на работа, на училище, правенето на едни и същи неща всеки ден, с цел изпълнение на определена задача. В игрите нещата са доста по монотонни и това е една от причините доста играчи да не харесват заглавия, които изискват прекарването на часове в grinding.

Разликата между виртуалната и реалната повтаряемост

В игрите повторението е част от дизайна – създадено умишлено, за да удължи геймплея или да даде на играча усещане за прогрес. Можем да изберем дали да го изпълним и колко време да му отделим. В реалния живот повторяемостта често е по-малко контролируема и понякога без ясно очертано „крайно ниво“.

Възможността за контрол във видео игрите

В гейминга можем да решим кога да започнем, да спрем или дори да сменим стратегията. В реалността задачите често се диктуват от външни фактори като работодател, срокове, икономически условия.

Възнаграждения в играта, но не винаги в истинския живот

Грайндът в игрите почти винаги носи награда. Тя може да включва присъждането на специални точки, спечелването на по-добро оръжие или пък придобиване на нови умения. Дори минимален напредък се усеща веднага, което е огромен стимул за играчите. В реалния живот усилията не винаги водят до моментален резултат. Човек може да работи усилено с години, но повишението и успехът рядко идват толкова бързо, колкото на някого би му се искало.

Социален елемент при грайндинга във видео игрите, но не и в живот

В кооперативните игри грайндът често е групово преживяване – съвместни битки, споделени успехи и приятни моменти. В живота повтарящите се задачи често се изпълняват индивидуално, а ако има екип, рутината невинаги води до забавление.

Психологията зад удоволствието от Grinding в игрите

За някои геймъри грайндът е скучен, но за други е източник на удоволствие и мотивация. Добрите видео игри могат да превръщат монотонния процес в уникално преживяване, което може да задържи потребителите пред екраните с часове.

Мотивация за достигане на нови нива: Виждайки лентата, която се пълни с „опит“ или точки, докато играете, служи като постоянна мотивация за много играчи. Те нямат търпение да достигнат следващото ниво и да направят героя си по-силен и да отключват нови предимства.

Отключване на награди: Идеята, че след всичкия grind ще получат специална награда е нещото, което кара много геймъри да не спират да играят и да правят едно и също нещо, защото именно монотонният процес ще им даде преднина спрямо другите участници.

Потенциални възнаграждения: Дори когато наградата е случайна, очакването, само по себе си, носи вълнение. Елементът на изненада активира допаминовата система и поддържа тръпката за много от потребителите.

Комуникация с други играчи, ако играта е по-социална: Игри, които позволяват на потребителите да общуват помежду си, правят грайнда още по-лесен. Някои заглавия дори изискват партньор за преминаването на някои битки или препятствия. Това добавя разнобразие и прави целия процес по-приятен.

Удоволствието от грайнда произтича от перфектния баланс между предвидимост (прогрес) и неочакваност (награди) – комбинация, която задейства мозъчните ни механизми за възнаграждение по начин, рядко срещан в реалния живот.

Топ 5 видео игри, в които grinding е основна цел

Въпреки противоречията grind игрите са едни от най-предпочитаните в индустрията. Най-често това са MMO заглавия и някои от тях са известни по цял свят, като милиони играчи все още прекарват безброй часове в изпълняване на едни и същи мисии и задачи.

Добрият гейминг дизайн умее да превърне повтарящите се действия в приятно предизвикателство, където всяка победа и всяка събрана единица ресурс приближава играча до следващата цел. Някои игри изграждат почти цялата си структура върху грайнд – от постоянни куестове и събиране на екипировка до непрекъснато подобряване на героя.

Ето някои от най-популярните заглавия:

World of Warcraft

Diablo

Warframe

Monster Hunter

Destiny 2

Как да направим монотонността в реалния живот почти толкова интересна както във видео игрите?

Има много начини, чрез които може да разнообразите живота си от монотонния grind като ходене на работа, училище, извършване на едни и същи задачи всеки ден. Може да разделяте големите задачи на малки мисии и да отбелязвате прогреса си визуално чрез добре структурирани таблици и списъци. Възнаграждавайте се при постижения – чаша от любимото ви кафе, почивка или малка покупка. Ако е възможно, работете с други хора, тъй като социализирането намалява скуката и прави процеса по постигане на нови цели по-лесен.

