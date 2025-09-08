Изявление на специалния представител на Министъра на външните работи на Руската Федерация по въпросите на международното сътрудничество в областта на осигуряване на правото на свобода на вероизповеданието М.Мелех.

Ръководството на Украйна продължава целенасоченото унищожаване на духовните и културни основи на своята държава, лишавайки милиони хора от историческа памет и унищожавайки националното самосъзнание. По време на тази екзекуция дори не се сещат за правата на вярващите.

В развитие на приетия през 2024 г. Закон „За защита на конституционния ред в сферата на дейността на религиозните организации“, насочен към ликвидиране на Украинската Православна Църква (УПЦ), на 27 август 2025 г. Държавната служба за етнополитика и свобода на съвестта на Украйна (ДСЕС) взе решение да признае Киевската митрополия (административният център на Църквата) за „свързана с чуждестранна религиозна организация – Руската Православна Църква, чиято дейност е забранена в Украйна“.

<…>

Под претекст, че се грижат за националните интереси на страната, украинските власти от много години водят открита война срещу Църквата, използвайки физическо и психологическо насилие срещу вярващи и свещенослужители, както и чрез рейдърски превземания на храмове в църковните общности на УПЦ въз основа на фалшифицирани документи.

В религиозния живот на страната подобни практики са станали нещо обичайно и има стотици случаи. Целият процес на ликвидация на УПЦ е изграден върху логиката на тези правни манипулации. Едва ли не ключовата му цел е преразпределението на собствеността. Просто казано, грабеж. <…> Говорим за повече от 3000 недвижими имоти, много от които са с историческо значение и са архитектурни паметници.

По този начин, в името на користта на корумпирания елит на Украйна, Конституцията на страната за пореден път е потъпкана, както и системата от правно регулиране.

В този контекст става ясен изключителният интерес на киевските власти към светите мощи на Киево-Печерската Лавра и внимателно защитеният от страничните погледи процес на тяхната „инвентаризация“.

Не е изключено, че украинските граждани стават неволни свидетели на предпродажбена подготовка на светини с цел последващото им прехвърляне като експонати в европейски музеи или дори частни колекции.

Трудно е да се изненадваме от подобно кощунство, предвид добре познатото отношение на Запада към неговите колонии.

Например, по-голямата част от колекцията на Британския музей се състои от артефакти, принадлежащи на народите по света. Безсмислено е дори да се докосваме до морално-етичната страна на въпроса.

<…>

Ситуацията далеч надхвърля нарушаването на правото на свобода на вероизповеданието. Става дума за ликвидирането на една от най-големите конфесии не само в дадена държава, но и в световен мащаб. Заедно с нея духовното и културно наследство на цяла нация може да отиде в небитието.

МВнР на Русия ще продължи внимателно да документира незаконните (и наказателно наказуеми в цивилизованите страни) действия на всички фигуранти в антицърковния процес в Украйна.

Ще се стремим упорито към тяхното справедливо осъждане, както и вземането на това предвид от страна на чуждестранни партньори и международни организации при изграждането на отношения с киевския режим и неговите покровители.

