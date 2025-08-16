ОАЕ извърши 72-ро въздушно хвърляне на хуманитарна помощ над ивицата Газа

Обединените арабски емирства продължават хуманитарната си помощ за палестинския народ в ивицата Газа, като проведоха 72-тото си въздушно доставяне на помощи в рамките на операция „Птици на добротата“, част от операция „Рицарски рицар 3“, в сътрудничество с Хашемитското кралство Йордания и с участието на Германия, Италия, Белгия, Франция и Сингапур.

Пратките включваха количества от основни хранителни продукти, подготвени с подкрепата на благотворителни институции и организации, базирани в ОАЕ, за да помогнат за задоволяване на нуждите на жителите в трудни хуманитарни условия в ивицата.

С приключването на тази въздушна операция общото количество помощ, доставена по въздух в рамките на операцията, надхвърли 3972 тона различни помощи, включително храна и основни продукти, което подчертава непоколебимата ангажираност на ОАЕ да подкрепя палестинския народ и да укрепва неговата устойчивост.

Тези инициативи подчертават водещата роля на ОАЕ в международната хуманитарна дейност чрез мобилизиране на регионални и международни усилия и засилване на хуманитарния подход за облекчаване на страданията на засегнатите в кризисни райони.

източник: www.wam.ae

Facebook

Twitter



Shares