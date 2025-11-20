На вниманието на руски граждани, пътуващи за България

От 12 октомври 2025 г. всички държави-участници в Шенгенската зона, включително Република България, започнаха поетапно прилагане на новата система за влизане/излизане (Система за влизане/излизане, СВИ) по външните си граници.

Системата заменя практиката за издаване на печати в паспортите при преминаване на границата и ще позволи електронен път да се записват дати, места на влизане и заминаване на чуждестранни граждани, както и периода на престоя им в Шен

Съгласно новите правила при влизане в Шенгенското пространство през граничните контролно-пропускателни пунктове на България гражданите на трети държави, включително граждани на Руската федерация, които пристигат на краткосрочни дестинации, ще се налага да подават биометрични данни – пръстови отпечатъци и снимка на Контрол.

Изключенията включват деца под 12-годишна възраст, лица, на които не могат да бъдат свалени пръстови отпечатъци, и притежатели на валидни пребиваващи или дългосрочни визи,

Биометричната информация ще се съхранява в единна база данни на Европейския съюз в продължение на три години и ще се използва изключително за целите на граничния контрол Проверка на предоставените по-рано данни ще бъде предоставена при излизане от Шенгенската зона през граничните пунктове на

На първи етап системата на ЕЕС се прилага на международни летища в градовете София, Бургас, Варна и Пловдив, както и на ГКПП по река Дунав: Варна, Бургас, ГКПП Царево, ГКПП Балчик, ГКПП Русе, ГКПП Видин, ГКПП Свищов, Силистра, ГКПП Сомовит, ГКПП Лом, Оряхово ГКПП, ГКПП Тутракан и на българо-сръбската граница – ГКПП Калотина.

Предполагается, что до 6 января 2026 г. система EES будет введена и на остальных пунктах погранконтроля Болгарии: „Капитан Андреево“, „Гюешево“, „Малко Търново“, „Лесово“, „Станке Лисичково“, „Златарево“, „Връшка чука“, „Брегово“, „Стрезимировци“ и „Олтоманци“.

Посолството препоръчва на руските граждани да вземат предвид тези промени при планиране на пътувания и да бъдат подготвени за допълнителни процедури за проверка.

