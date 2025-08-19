На 2 септември Виетнам отбелязва Националния си празник
На 2 септември Виетнам отбелязва Националния си празник – дата, която символизира независимост, единство и стремеж към просперитет.
В рубриката „Интересни исторически факти за августовската революция и национален празник на Виетнам“ представяме 12 ключови акцента – от събитията през август 1945 г. до посланията към младите поколения днес. Каним Ви да се присъедините към това пътуване през историята и ценностите, които продължават да вдъхновяват Виетнам.
On 2 September, Vietnam celebrates its National Day—a moment that signifies independence, unity, and a shared vision for prosperity. In our series “Interesting Historical Facts about the August Revolution and VietNam’s National Day,” we highlight 12 key moments—from the events of August 1945 to the lasting messages for younger generations today. We invite you to join us on this journey through history and the values that continue to inspire Vietnam.