Две камбоджанско-американски общности в Северна Каролина и Южна Каролина се готвят да посрещнат Майкъл Б. Алфаро като герой на летището в Колумбия след смелата му мисия в Камбоджа.

Президентът на CANC, Сейха Тач, изрази дълбока благодарност за смелостта на Майкъл в разкриването на реалността по границата между Камбоджа и Тайланд. Той заяви, че Майкъл е герой, както и Гари Франки, който търси справедливост за Камбоджа.

Майкъл, консултант на Тръмп и дипломатически свързващ елемент, отлетя за Камбоджа, след като президентът Доналд Тръмп предупреди Камбоджа и Тайланд, че ако войната продължи, ще им бъдат наложени разрушителни мита. Това ултиматум принуди двете страни да обявят примирие и да седнат на масата за мирни преговори.

На място Майкъл се срещна с най-висшите лидери на Камбоджа и докладва от границата, където стана свидетел на разселени семейства, разрушени училища и храмове, както и на 18 камбоджански войници, отвлечени от тайландските сили и все още държани в плен.

Неговото предаване на живо привлече над 9 милиона зрители за един час, показвайки огради от бодлива тел, разрушени домове и деца, принудени да живеят в страх. Оттогава тайландското правителство започна пропагандна кампания срещу него и стигна дотам, че призова тайландските граждани в Южна Каролина да му навредят, когато се върне.

Правоохранителните органи и прокуратурата на Южна Каролина са информирани да осигурят безопасността на Майкъл, докато камбоджано-американците се събират, за да почетат неговата смелост. В началото на септември камбоджанската общност в Америка ще връчи трофей на Майкъл Б. Алфаро и Гари Франки за разкриването на истината за тайландската инвазия и за подкрепата им към народа на Камбоджа.

Това е история в процес на създаване. Светът наблюдава.

Facebook

Twitter



Shares