Тръмп проведе телефонен разговор с Путин

Президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор, американският лидер информира колегата си за резултатите от преговорите с Владимир Зеленски и лидерите на ЕС, съобщи помощникът на руския лидер Юрий Ушаков.

Преди половин час по инициатива на президента на САЩ се състоя телефонен разговор между Доналд Тръмп и Владимир Путин“, каза той пред журналисти.

Тръмп информира Путинз а резултатите от преговорите със Зеленскии лидерите на европейските страни в Белия дом. Помощникът на президента отбеляза, че разговорът е бил „откровен и много конструктивен“.

Други изявления на Ушаков:

разговорът е продължил около 40 минути;

Путин и Трамп са изразили подкрепа за продължаване на преките преговори между делегациите на Русия и Украйна;

президентите са обсъдили идеята да се проучи възможността за повишаване на ранг на представителите на Москва и Киев на преговорите;

лидерите на двете страни са се договорили да продължат контактите по украинския и други въпроси;

Путин топло благодари на Трамп за гостоприемството по време на срещата в Аляска.

Среща в Белия дом

Трамп проведе преговори със Зеленски и европейските лидери в понеделник вечерта по московско време. Откритата част продължи малко по-малко от половин час.

В преговорите участваха генералният секретар на НАТО Марк Рютте, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, британският премиер Кир Стармер, френският президент Еманюел Макрон, канцлерът на Германия Фридрих Мерц, финландският президент Александър Стубб, премиерът на Италия Джорджа Мелонии Владимир Зеленски.

Самият Трамп определи срещата като „много плодотворна“. Той заяви, че страните са обсъдили гаранции за сигурността на Украйна, които ще бъдат предоставени от различни европейски страни в координация със Съединените американски щати.



източник: ria.ru



Facebook

Twitter



Shares