Момче играчка…
Днес виждам обръщението което използва английският таблоид Дейли Мейл към приятеля на американската актриса – Джесика Алба , а именно toy boy – момчето играчка!
Чудя се кога мъжът до жената е играчка ?
1. Когато е както в случая над 10 г по-млад
2. Когато е много голяма финансовата разлика в полза на жената и тя е с партньор с много по-ниски финансови възможности
3 Когато е и по-млад и по-беден накуп
3. Или когато е по-млад любовник защото дамата е женена ( в случая не е това, Джесика Алба е разведена от януари 2025 след 20 годишен брак и три деца )
4. Когато жената си плаща за мъж ? ( treats toyboy to night out – извежда момчето играчка навън за да празнуват рождения му ден )
5. По-млад мъж за временно забавление, докато намериш партньорът подходящ за теб , като статус и години?
Кога мъжът е мъж играчка ? Какво мислите?
С обич – Десислава Илиева