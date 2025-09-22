Момче играчка…

понеделник, септември 22, 2025
Днес виждам обръщението което използва английският таблоид Дейли Мейл 🙈🤪🙄към приятеля на американската актриса – Джесика Алба , а именно toy boy – момчето играчка!

Чудя се кога мъжът до жената е играчка ?

1. Когато е както в случая над 10 г по-млад

2. Когато е много голяма финансовата разлика в полза на жената и тя е с партньор с много по-ниски финансови възможности

3 Когато е и по-млад и по-беден накуп

3. Или когато е по-млад любовник защото дамата е женена ( в случая не е това, Джесика Алба е разведена от януари 2025 след 20 годишен брак и три деца )

4. Когато жената си плаща за мъж ? ( treats toyboy to night out – извежда момчето играчка навън за да празнуват рождения му ден 😃)

5. По-млад мъж за временно забавление, докато намериш партньорът подходящ за теб , като статус и години?

Кога мъжът е мъж играчка ? Какво мислите?

С обич – Десислава Илиева 🩷

