Модерни самолети бяха представени на авиационното изложение в Чанчун

Денят на отворените врати за авиацията през 2025 г., организиран от Военновъздушните сили на Китайската народноосвободителна армия (НОАК) и авиошоуто в Чанчун, беше открит в петък в североизточен Китай, провинция Дзилин, като бяха представени няколко типа съвременни китайски самолети.

На показ бяха представени 16 типа съвременни самолети, включително самолетът за ранно предупреждение KJ-500 и бомбардировачът H-6.

В изложбената зона беше представен модел на двуместния J-20S, който привлече широко внимание от посетители и военни ентусиасти.

„Най-голямата разлика между J-20 и J-20S е, че J-20S е двуместен стелт изтребител с по-дълъг фюзелаж, за да се побере допълнителна пилотска кабина. Например, по време на продължителни въздушни патрули или бойни мисии, двама пилоти могат да координират действията си помежду си, което не само подобрява мълчаливото разбирателство, но и постига по-ефективно разделение на задачите. Модернизираната система за въздушен бой не е само един стелт изтребител, който се бори сам. По-скоро тя включва множество бойни платформи, работещи заедно, за да формират съвместен оперативен капацитет“, каза новинарският коментатор Уей Донгсю.

Товажният отсек на транспортния самолет Y-20 също беше отворен за обществеността за първи път по време на дейностите на отворените врати.

Събитието предложи и завладяващи преживявания, включително симулация на полет, управление на дронове и обучение с парашут.

На авиошоуто беше създаден павилион с тематика на Военновъздушните сили, заедно с кабини за набиране на пилоти, контрол на въздушното движение, наземни академии и салон за авиационна култура.

Събитието включва и годишна конференция за дронове и турне с изпълнение на военния оркестър, наред с други дейности.

Видео с български субтитри:

Източник: CCTVPlus

