ООН приема резолюция за връщането на изчезналите лица от Кувейт в резултат на иракската инвазия през 1990 г.

В сряда Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации (ООН) прие резолюция относно връщането на изчезнали лица от Кувейт и трети страни в резултат на иракската инвазия през 1990 г.

Резолюция 2792, единодушно приета от 15-членния съвет, изисква генералният секретар на ООН да назначи висш представител, който да подкрепя и улеснява продължаващото сътрудничество между Ирак и Кувейт по въпроса, както и да се занимава с изчезналото имущество на Кувейт.

В нея се изисква генералният секретар да информира Съвета за сигурност за всеки напредък до 31 март 2026 г. и на всеки шест месеца след това.

В резолюцията се казва, че Съветът за сигурност ще разгледа продължаващата необходимост от надзор от страна на ООН върху изчезналите лица и имущество не по-късно от 31 декември 2030 г.

Улесняването на репатрирането на изчезнали лица от Кувейт и трети страни и имущество на Кувейт в момента е в ръцете на Мисията на ООН за подпомагане на Ирак, чийто мандат приключва на 31 декември 2025 г. Новата резолюция позволява продължаването на улесняването.

В сряда на заседанието на Съвета за сигурност на ООН, заместник-постоянният представител на Китай в Организацията на обединените нации Ген Шуан заяви: „Надяваме се, че Ирак и Кувейт ще запазят инерцията на контактите и ще продължат да работят заедно на принципите на взаимно уважение и приятелски консултации, за да постигнат бързо и задоволително решение на въпроса за изчезналите лица и имуществото на Кувейт. Ирак и Кувейт са съседи, които не могат да бъдат отстранени. Успешното разрешаване на въпроса е от голямо значение както за Ирак, така и за Кувейт.“

Според доклад на генералния секретар от май, 315 кувейтци и граждани на трети страни остават в неизвестност. Връщането на националните архиви и друго изчезнало кувейтско имущество все още не е решено.

Източник: AMSP.link

