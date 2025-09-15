Много от мъжете завиждат на жените!

Защото да си жена е много пъти по-лесно!

Стига да не се правиш ти на мъж!

Ако си жена в своята здравословна женска енергия ти живееш много леко и приятно! Животът ти е наслада и удоволствие! Мъжете се дразнят на това!

Те искат жената да е мъж за да им е по лесно като споделят мъжките задължения!

Те искат да са жени за да им е лесно и да не трябва да се борят а да открият мъжкарана дето ще се мъчи като тях че на тях да помага!

Аз съм канена постоянно в женски клубове от които бързо се отказвам! В тези женски клубове жените срещат подкрепа в това самите те да стават все повече силни мъже!

Това е нещо различно от моята идеология!

Жената ако ще е силна то това е само и единствено, за да може да прави избори, а не за да се доказва и да има живот тежък като на мъжа в мъжка енергия!

На жената живота трябва да е лекота! Тя е жена не мъж! Именно затова!

Жената трябва да се учи как да живее лесно в лекота!

И сега шедьовъра … при цялата липса на мъже с мъжки характери няма обучения за мъже! И това е парадокса!

Всички учат жената да е силна!

И никой не се захвана да обърше два шамара на мъжа жена и да го хване да го научи как да копа с мотиката, че семейство да може да изхранва което е предназначението на мъжа! Единственото!

Но не … жената копае градината а мъжа я подкрепя !

Тя се учи на семинари да е силна , а мъжа както дойде!

Матриархат – не мисля!

В момента има убийство на жената и женствеността и разцвет на мъжа който няма качества за мъж а иска лекото като жена!

С обич – Деси

Facebook

Twitter



Shares