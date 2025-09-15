Много от мъжете завиждат на жените!
Защото да си жена е много пъти по-лесно!
Стига да не се правиш ти на мъж!
Ако си жена в своята здравословна женска енергия ти живееш много леко и приятно! Животът ти е наслада и удоволствие! Мъжете се дразнят на това!
Те искат жената да е мъж за да им е по лесно като споделят мъжките задължения!
Те искат да са жени за да им е лесно и да не трябва да се борят а да открият мъжкарана дето ще се мъчи като тях че на тях да помага!
Аз съм канена постоянно в женски клубове от които бързо се отказвам! В тези женски клубове жените срещат подкрепа в това самите те да стават все повече силни мъже!
Това е нещо различно от моята идеология!
Жената ако ще е силна то това е само и единствено, за да може да прави избори, а не за да се доказва и да има живот тежък като на мъжа в мъжка енергия!
На жената живота трябва да е лекота! Тя е жена не мъж! Именно затова!
Жената трябва да се учи как да живее лесно в лекота!
И сега шедьовъра … при цялата липса на мъже с мъжки характери няма обучения за мъже! И това е парадокса!
Всички учат жената да е силна!
И никой не се захвана да обърше два шамара на мъжа жена и да го хване да го научи как да копа с мотиката, че семейство да може да изхранва което е предназначението на мъжа! Единственото!
Но не … жената копае градината а мъжа я подкрепя !
Тя се учи на семинари да е силна , а мъжа както дойде!
Матриархат – не мисля!
В момента има убийство на жената и женствеността и разцвет на мъжа който няма качества за мъж а иска лекото като жена!
С обич – Деси