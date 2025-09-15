Китай и САЩ приключиха първия ден от икономическите и търговските преговори в Мадрид

Китайската и американската делегации приключиха първия ден от преговорите по икономически и търговски въпроси в испанската столица Мадрид в неделя.

Китайският вицепремиер Хе Лифен, който е и член на Политическото бюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия, и американският министър на финансите Скот Бесент ръководеха съответните си екипи. И двамата бяха посрещнати от испанския външен министър Хосе Мануел Албарес в двореца Санта Крус.

От неделя до сряда двете страни ще обсъждат въпроси като едностранните митнически мерки на САЩ, злоупотребата с контрол върху износа и TikTok, съобщи в петък говорител на китайското министерство на търговията.

TikTok е начело в дневния ред, като потенциалният краен срок за забрана от страна на САЩ наближава в сряда. САЩ искат китайската компания майка ByteDance да я продаде на американски купувач, позовавайки се на опасения относно данните и сигурността. В отговор Министерството на търговията на Китай отрича всякакво неправомерно поведение, като твърди, че нито изисква, нито някога е принуждавало своите граждани или компании да споделят данни с правителството в нарушение на местните закони.

Позицията на Китай по въпроса с TikTok е ясна и последователна, заяви говорителят, добавяйки, че Китай е твърдо решен да защитава законните права и интереси на своите предприятия и ще се справи с въпроса с TikTok в съответствие с приложимите закони и разпоредби.

Видео:

Източник: CCTVPlus

Facebook

Twitter



Shares