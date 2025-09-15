„Животът ме научи“: Новата книга на Мохамед бин Рашид предлага насоки за поколенията

Негово Височество шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум, вицепрезидент, министър-председател и управител на Дубай, обяви издаването на първата част от новата си книга „Almatani Alhayah”, което на арабски означава „Животът ме научи”.

Книгата се състои от 35 глави, които отразяват значими моменти от неговия лидерски път и интелектуална философия, като предлагат поглед върху визията на Негово Височество за управлението, обществените дела и живота като цяло. Тя е предназначена да бъде траен справочник както за настоящото, така и за бъдещите поколения.

Негово Височество шейх Мохамед подчерта целта на книгата, заявявайки: „Най-доброто наследство, което оставяме след себе си, не е богатство, нито сгради и съоръжения, а истинска мъдрост, полезна знания и добри думи, които преодоляват граници и време и от които всички хора могат да се възползват.“

В увода на книгата, която ще бъде на пазара от 25 септември, Негово Височество шейх Мохамед размишлява върху дългогодишната си кариера:

„Само след няколко години ще навърша 60 години в публичната служба – 60 години в управлението, в служенето на хората и в направляването на пътуването на живота. Те минаха бързо, с техните предизвикателства и постижения, радости и тъги, кризи и изненади. През тези шест десетилетия спечелих приятели, а с постиженията дойде и завистта. Загубих близки – баща си, майка си, братя и сестри и други – но спечелих много: прекрасно семейство, праведни деца, лоялни граждани и нация, която се превърна в източник на световно възхищение.“

Споделяйки намерението си за стила на книгата, Н.В. шейх Мохамед каза: „Исках тази книга да бъде проста в думите си, откровена в израза си и искрена в значението си – така че да докосне директно сърцата.“

В увода към книгата си Н.В. шейх Мохамед продължава: „Научих много от живота и може би най-големият урок е, че не съм съвършен. Аз съм човек, който учи и се развива, който расте и узрява, който обича и не обича, който придобива сила и слабост и който се променя постоянно. Но единственото постоянно нещо през повече от седем десетилетия от живота ми е, че съм обичал страната си, обичал съм народа си и съм обичал семейството си. ”

Той продължава: „Бог е свидетел, че съм обичал доброто за хората. Бог е свидетел, че съм дал много, за да могат да живеят достойно. Бог е свидетел, че никога не съм наранил никого умишлено, никога не съм отнел правата на друг, никога не съм затварял невинни, никога не съм бил суров към слабите и никога не съм се колебал нито за миг в решение или проект, който би послужил на хората и би подобрил живота и условията им.”

Шейх Мохамед добави: „Днес пиша тези думи първо за себе си, второ за синовете и дъщерите си и за моя народ, и за всеки, който желае да научи дори една дума, една фраза или един ред от моя живот – живот, който, вярвам, не е бил обикновен, а изключителен, благодарение на Бога.“

Издаването на книгата отразява ангажимента на шейх Мохамед да сподели богатия си опит и познания в различни области, като предлага ценен принос към арабската библиотека и служи като източник на вдъхновение за лидери, лица, вземащи решения, и новото поколение млади хора, които се стремят да оформят бъдещето.

Новата книга „Животът ме научи“ продължава дългогодишната традиция на Негово Височество като автор. Той вече е споделял своята визия и опит в няколко забележителни произведения. Сред тях са „Моята визия: предизвикателства в надпреварата за съвършенство“, която предлага план за неговата философия на лидерство и изграждане на нацията, и „Мълнии на мисълта“, сборник от негови прозрения за управлението и бъдещето на арабския свят. В мемоарите си „Моята история: 50 спомена от 50 години служба“ той разсъждава върху половин век обществено служене. С тази най-нова книга Негово Височество шейх Мохамед насочва вниманието си към личните уроци, принципите и човешките преживявания, които са оформили неговия път.

източник: www.wam.ae

