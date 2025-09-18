Международен музикален конкурс „Интервизия”
На 20 септември в „Live Arena” ще се проведе финалът на Международния музикален конкурс „Интервизия”.
В него ще участват звезди от над 20 страни, включително държави от БРИКС, ОНД, Латинска Америка, Азия и Африка.
Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров изпрати видео поздрав до участниците в конкурса.
Вече можете да се запознаете с музикалните композиции на участниците (vk.cc/cPvDrF)
Русия — SHAMAN, “Направо в сърцето” (VK)
Република Беларус — Настя Кравченко, “Пеперуда” (VK)
Бразилия — Лучано Калазанс и Таис Надер, “Popcorn with Love” (VK)
Венецуела — Омар Аседо, “Праздникът на мира” (VK)
Виетнам — Дък Фук, “Fudom Thien Vuong” (VK)
Египет — Мустафа Саад, “Among All the Girls” (VK)
Казахстан — Емре, “Светлината на степта” (VK)
Катар — Дана Ал-Мир, „It’s You” (VK)
Кения — Санайпей Танде, „Taste of Life” (VK)
Китай — Ван Си, „По пътя” (VK)
Колумбия — Нидия Гонгора, „В мангровите гори” (VK)
Куба — Зулема Иглесиас Салазар, „Гуагуанко” (VK)
Киргизстан — Трио „Номад”, „Жалгизска сага” (VK)
Мадагаскар — Denise & D-Lain, „I Want More for Us” (VK)
Саудитска Арабия — Зейна Имад, „Просто съм притеснен” (VK)
Сърбия — Слободан Тркуля, “Три рози” (VK)
САЩ — Брандън Хауърд, „Ние сме шампионите” (ВК)
Таджикистан — Фарух Хасанов, „Изгори!” (ВК)
Южна Африка — Мзанси Джикелеле, „Дом” (ВК)
Прочетете още: vk.cc/cPvDlm