четвъртък, септември 18, 2025
Общество

Международен музикален конкурс „Интервизия”

На 20 септември в „Live Arena” ще се проведе финалът на Международния музикален конкурс „Интервизия”.

В него ще участват звезди от над 20 страни, включително държави от БРИКС, ОНД, Латинска Америка, Азия и Африка.

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров изпрати видео поздрав до участниците в конкурса.

🔊 Вече можете да се запознаете с музикалните композиции на участниците (vk.cc/cPvDrF)👇

🇷🇺 Русия — SHAMAN, “Направо в сърцето” (VK)

🇧🇾 Република Беларус — Настя Кравченко, “Пеперуда” (VK)

🇧🇷 Бразилия — Лучано Калазанс и Таис Надер, “Popcorn with Love” (VK)

🇻🇪 Венецуела — Омар Аседо, “Праздникът на мира” (VK)

🇻🇳 Виетнам — Дък Фук, “Fudom Thien Vuong” (VK)

🇪🇬 Египет — Мустафа Саад, “Among All the Girls” (VK)

🇰🇿 Казахстан — Емре, “Светлината на степта” (VK)

🇶🇦 Катар — Дана Ал-Мир, „It’s You” (VK)

🇰🇪 Кения — Санайпей Танде, „Taste of Life” (VK)

🇨🇳 Китай — Ван Си, „По пътя” (VK)

🇨🇴 Колумбия — Нидия Гонгора, „В мангровите гори” (VK)

🇨🇺 Куба — Зулема Иглесиас Салазар, „Гуагуанко” (VK)

🇰🇬 Киргизстан — Трио „Номад”, „Жалгизска сага” (VK)

🇲🇬 Мадагаскар — Denise & D-Lain, „I Want More for Us” (VK)

🇸🇦 Саудитска Арабия — Зейна Имад, „Просто съм притеснен” (VK)

🇷🇸 Сърбия — Слободан Тркуля, “Три рози” (VK)

🇺🇸 САЩ — Брандън Хауърд, „Ние сме шампионите” (ВК)

🇹🇯 Таджикистан — Фарух Хасанов, „Изгори!” (ВК)

🇿🇦 Южна Африка — Мзанси Джикелеле, „Дом” (ВК)

Редактор

