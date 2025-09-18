Много пътища водят до Рим

Вчера имах консултация на живо с една дама

Още като отворих вратата видях че тя има страхотна фигура и невероятна визия!

Разбрах че е бивша манекенка!

Личеше си по всичко!

Най голямата ми изненада беше че възрастта и е 45.

Толкова свежа и поддържана жена в топ форма на момиче!

Нямаше как да не полюбопитствам за начина и на живот.

И тук всичко беше по учебник

Три пъти седмично спорт

Много хидратация

Много малко и то жива храна

Без захар и въглехидрати

Хубава козметика

Въобще жена мечта

Тогава и казах … “е това обяснява визията”

На което тя ми отговори

“Донякъде само”

“В смисъл?” се зачудих аз

Ами аз имам много корекции по себе си и много е работил пластичен хирург. Кожата ми не е тази ако не инвестирам всяка година средно 10 000 лв за процедури в

лицето си.

“10 000

лв за кремове ”

“Аааа неее, крем ползвам само слънцезащитен!” “Имам повдигане на клепачи, скулптуриране на скули, лифтинг на лицето, конци .

“Но ти изглеждаш супер естествена, сякаш никой не е правил нищо по теб”

“Оооо не, имам пластичен хирург в Турция и от десет години работи с мен. Повярвай ми при все че

всичко правя вече виждам

ясно възрастта. Още на 43 явно си личеше че спешно трябва вече да се оправя и то агресивно. Но да важен е хирурга и дерматолога!”

Толкова ми се ще за можех да ви покажа свежестта и красотата на тази дама на 45.

По естествено красива жена не бях виждала при все че само с жени работя!

Но зад тази визия стоеше цял концерн и индустрия.

Разбира се никоя жена няма да се подложи на скалпел, операции, инжекции и токсини инжектирани ако имаше чудеса !

В днешно време имаме много информация отвсякъде! И определено с много грижи и труд жената може да изглежда добре!

Но повечето жени прибягват до изключигелно много, много скъпи корекции през годините!

Да важно е хранене

Важно е душата

Важно е хидратацията

И отново и отново в добавка на всичко това следва и скалпела

Скалпела върши чудеса и ако не прекалиш в дозата наистина има огромна разлика !

Никой не забелязва колко работа стои на колко хора и цяла индустрия зад определена визия!

