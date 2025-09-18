Много пътища водят до Рим
Вчера имах консултация на живо с една дама
Още като отворих вратата видях че тя има страхотна фигура и невероятна визия!
Разбрах че е бивша манекенка!
Най голямата ми изненада беше че възрастта и е 45.
Толкова свежа и поддържана жена в топ форма на момиче!
Нямаше как да не полюбопитствам за начина и на живот.
И тук всичко беше по учебник
Три пъти седмично спорт
Много хидратация
Много малко и то жива храна
Без захар и въглехидрати
Хубава козметика
Въобще жена мечта
Тогава и казах … “е това обяснява визията”
На което тя ми отговори
“Донякъде само”
“В смисъл?” се зачудих аз
Ами аз имам много корекции по себе си и много е работил пластичен хирург. Кожата ми не е тази ако не инвестирам всяка година средно 10 000 лв за процедури в
лицето си.
“10 000
лв за кремове ”
“Аааа неее, крем ползвам само слънцезащитен!” “Имам повдигане на клепачи, скулптуриране на скули, лифтинг на лицето, конци .
“Но ти изглеждаш супер естествена, сякаш никой не е правил нищо по теб”
“Оооо не, имам пластичен хирург в Турция и от десет години работи с мен. Повярвай ми при все че
всичко правя вече виждам
ясно възрастта. Още на 43 явно си личеше че спешно трябва вече да се оправя и то агресивно. Но да важен е хирурга и дерматолога!”
Толкова ми се ще за можех да ви покажа свежестта и красотата на тази дама на 45.
По естествено красива жена не бях виждала при все че само с жени работя!
Но зад тази визия стоеше цял концерн и индустрия.
Разбира се никоя жена няма да се подложи на скалпел, операции, инжекции и токсини инжектирани ако имаше чудеса !
В днешно време имаме много информация отвсякъде! И определено с много грижи и труд жената може да изглежда добре!
Но повечето жени прибягват до изключигелно много, много скъпи корекции през годините!
Да важно е хранене
Важно е душата
Важно е хидратацията
И отново и отново в добавка на всичко това следва и скалпела
Скалпела върши чудеса и ако не прекалиш в дозата наистина има огромна разлика !
Никой не забелязва колко работа стои на колко хора и цяла индустрия зад определена визия!