Нели Рангелова – Иконата на българската музика с нов емоционален проект
Рубрика: „Лица зад сцената“ с Красимир Недялков
Тя е не просто звезда – тя е епоха.
Нели Рангелова – гласът, който събира поколения. Жената, която превърна песни като „Бум-Бум“, „Що ли те чакам още“, „Писмо до татко“, „Мой стих“ и още много други в част от нашата музикална култура.
ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ПРЕМИЕРАТА НА „VAMOS A BAILAR“ – най-новият ѝ музикален проект, който вече е факт!
Песента съчетава съвременно латино звучене със запомняща се мелодия и текст, носещ послание за свобода, движение и страст към живота.
Заглавие: VAMOS A BAILAR
Музика и аранжимент: HiDuty
Текст: Симона Загорова
Стайлинг: Нели Рангелова
Официален видеоклип: 🎬 ВЕЧЕ ОНЛАЙН!
„Vamos a bailar“ не е просто песен – тя е преживяване. Прилив на ритъм и емоция, който те кара да се усмихнеш, да танцуваш и да почувстваш живота. Един проект, който доказва, че Нели Рангелова остава винаги актуална, модерна и с неподражаемо присъствие.
Безупречна във визията, силна в изкуството – тя отново е тук, за да вдъхновява.
Красимир Недялков за Нели Рангелова:
„За мен като дизайнер и човек, който дълги години се занимава с мода, мога да заявя, че Нели е една от малкото български певици, изградили и наложили свой собствен модерен стил. Безупречно стилна, елегантна жена със стил и класа.“
В рубриката „Лица зад сцената“ ви срещаме с истинските лица на българската сцена – с хората зад гласовете, емоцията и вдъхновението. И няма по-подходящо начало от легендата Нели Рангелова.
Гледайте официалното видео на „VAMOS A BAILAR“ тук: