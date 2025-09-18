Нели Рангелова – Иконата на българската музика с нов емоционален проект

Рубрика: „Лица зад сцената“ с Красимир Недялков

Тя е не просто звезда – тя е епоха.

Нели Рангелова – гласът, който събира поколения. Жената, която превърна песни като „Бум-Бум“, „Що ли те чакам още“, „Писмо до татко“, „Мой стих“ и още много други в част от нашата музикална култура.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ПРЕМИЕРАТА НА „VAMOS A BAILAR“ – най-новият ѝ музикален проект, който вече е факт!

Песента съчетава съвременно латино звучене със запомняща се мелодия и текст, носещ послание за свобода, движение и страст към живота.

Заглавие: VAMOS A BAILAR

Музика и аранжимент: HiDuty

Текст: Симона Загорова

Стайлинг: Нели Рангелова

Официален видеоклип: 🎬 ВЕЧЕ ОНЛАЙН!

„Vamos a bailar“ не е просто песен – тя е преживяване. Прилив на ритъм и емоция, който те кара да се усмихнеш, да танцуваш и да почувстваш живота. Един проект, който доказва, че Нели Рангелова остава винаги актуална, модерна и с неподражаемо присъствие.

Безупречна във визията, силна в изкуството – тя отново е тук, за да вдъхновява.

Красимир Недялков за Нели Рангелова:

„За мен като дизайнер и човек, който дълги години се занимава с мода, мога да заявя, че Нели е една от малкото български певици, изградили и наложили свой собствен модерен стил. Безупречно стилна, елегантна жена със стил и класа.“

В рубриката „Лица зад сцената“ ви срещаме с истинските лица на българската сцена – с хората зад гласовете, емоцията и вдъхновението. И няма по-подходящо начало от легендата Нели Рангелова.

Гледайте официалното видео на „VAMOS A BAILAR“ тук:

Facebook

Twitter



Shares