Международен ден на анимацията

На 28 октомври отбелязваме Международния ден на анимацията, учреден, за да подчертае и признае силата на анимационното изкуство и таланта на неговите артисти.



През 2002 г. Международната асоциация на анимационното кино, която е част от ЮНЕСКО, започва официалното честване на този празник. Датата е избрана заради първата прожекция на анимационен филм в историята – на френския художник Шарл-Емил Рейно през 1892 г. – три години преди кинематографа на братя Люмиер. Той кръщава представлението си „светлинни пантомими“, което е прототип на съвременните анимационни филмчета.



Рейно патентова на 21 декември 1877 г. апарат за разглеждане на рисунки, прикрепени към хартиена лента. Той кръщава изобретението си праксиноскоп. Следващата стъпка е да основе през декември 1888 г. „Оптичен театър“. Първата му прожекция на 28 октомври 1892 г. предизвиква фурор.

В България опитите за анимационно кино най-вероятно водят началото си от дейността на карикатуриста Райко Алексиев, но първите планови рисувани филми, изработени по държавна поръчка, у нас започват да се създават от 1948 г. нататък.

През 1945 г. в страната ни се появява групата „Колектив филм“ – творческо обединение на младежи, които са се заели със задачата да създават анимационно кино. Групата успява да завърши филма „Малкият крадец“, който излиза на екран в България, макар и с ограничени прожекции. „Колектив филм“ работят в помещение – бивша работилница, на бул. „Евлоги Георгиев“ и самофинансират дейността си. Успехът на групата привлича внимание и те са ангажирани от Министерството на информацията и изкуствата на ОФ (Отечествен фронт) да направят филм за изборите през заветната 45-та г. Филмът е със заглавие „Болен“ и е 4-минутен. „Колектив филм“ имат много идеи, но те остават нереализирани.

През 1948 г. кинематографията в България е национализирана. От този момент нататък държавата стои зад поръчването, финансирането и изработването на филмите, чак до промените след 1989 г. Създава се отдел за анимационни филми с ръководител Димитър Тодоров-Жарава. Жарава остава на поста си до 1955 г., когато е заменен от училия в Москва Тодор Динов. Именно Динов създава силната българска анимационна школа и вдъхновява следовници, които да издигнат родното анимационно кино до международни висоти. Тодор Динов е в основата на изработения през 1954 г. „Юнак Марко“, който се счита за първия български професионално изработен анимационен филм. Той е и първият продукт на българската анимация, селектиран на международен фестивал („Карлови Вари“, 1956 г.).



След успеха Динов прави още „Внимателното ангелче“ и „Киностършел №4“, както и други продукции. На Тодор Динов е и обявеният за най-успешен български анимационен филм „Маргаритка“ (1965 г.)

Следващото голямо име в анимацията, а и в игралното кино е Иван Андонов. Филмът му от 1967 г. „Есперанца“ е истинско явление в българското анимационно кино, задаващо нови форми на изказ и поставящо въпроси, вълнуващи много творци и учени в страната през 60-те.

През 70-те години е силният период на „бащата” на „тримата глупаци” Доньо Донев, който започва да твори в областта на анимационното кино през 50-те, но именно „Тримата глупаци”, го изстрелват на върха през 1970 г. По поредицата за трите непохватни човечета в син, зелен и червен панталон, Донев работи от 1970 до 1990 г. Други негови успешни проекти са „Умно село” и „Диагноза”, който е и неговият последен завършен филм.

80-те е най-силният период на българското анимационно кино. През това десетилетие творят младите тогава Слав Бакалов, Красимир Иванов, както и доайени като Пройко Пройков. Своят опит в анимацията прави и Сотир Гелев с „Пилето” (1982 г.). Създаденият през 1984 г. филм на Слав Бакалов „Женитба” печели награда за най-добър анимационен филм в Кан. Творенето на анимационни филми в България през 80-те се увеличава двойно от това през 70-те. Апотеоз на успехите ни е номинацията за студентски „Оскар” на „Консервфилм“, създаден от Златин Радев и спечелил множество престижни награди през 90-те.

Последният голям успех на аниматор от родната анимационна школа е постижението на Тео Ушев в надпреварата за наградата „Оскар” през 2017 г.

