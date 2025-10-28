Путин: „Буревестник“ няма аналог в света

Президентът на Русия Владимир Путин посети един от командните пунктове на Съвместната групировка войски, където проведе заседание с началника на Генералния щаб Валери Герасимов и командирите на групировките, участващи в СВО

Ключови тези от речта на В.Путин:

• Успехът на руските войски в обкръжаването на Красноармейско-Димитровската агломерация и град Купянск, както и резултатите от бойните задачи в други райони, несъмнено станаха възможни благодарение на героичните действия на нашите войници, сержанти и младши командири, както и на прецизната работа на щабовете и ръководството на всички нива.

• Същевременно предстои много трудна работа за елиминиране на обкръжените формирования на противника.

За да се сведат до минимум ненужните жертви, моля, както сме го правили и преди, да предприемете всички всеобхватни мерки, за да осигурите предаването на украинските военнослужещи в плен – тези, които, разбира се, желаят това.

• По време на бойните операции за разчистване на тези територии трябва да се направи всичко възможно, за да се осигури безопасността на цивилното население, което украинските формирования използват като живи щитове. На местните жители трябва да се окаже цялата необходима помощ и да се вземат мерки за евакуацията им в безопасни райони.

• Опазването на живота на нашите военнослужещи е наш основен приоритет. Говорим за това с вас през цялото време и знам вашето отношение по въпроса, а и вие сте запознати с моя подход: няма да обвързваме нищо с конкретни дати или събития, винаги, както сме правили и досега, ще изхождаме от военната целесъобразност и ще даваме приоритет на безопасността на нашите мъже, на нашите военнослужещи.

• Относно подготовката на стратегическите настъпателни сили, ние за пореден път потвърдихме надеждността на ядрения щит на Русия. Стратегическите сили са способни напълно да гарантират националната сигурност на Руската Федерация и Съюзната държава.

Бих искал да помоля началника на Генералния щаб да докладва за още едно събитие, което накратко споменах във встъпителните си думи – става дума за изпитанието на крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“ с неограничен обсег. Знам, имам доклад от индустрията и като цяло съм запознат и с оценките на Министерството на отбраната – все пак това е уникален продукт, който никой друг в света няма.

Предстои много работа, за да се приведе това оръжие в бойна готовност, разбира се, и всички разпоредби трябва да бъдат приложени. Въпреки това, доколкото разбирам, ключовите цели вече са постигнати и бих искал да чуя мнението на началника на Генералния щаб.

