В София се проведе българо – китайски младежки форум по повод 10-годишнината от сътрудничеството по инициативата „Един пояс, един път“.

Посолството на Китайската народна република в България съвместно с Министерството на младежта и спорта поставиха началото на една добра практика, а именно среща на младите хора.

Вярвайки, че младите хора са важният ключ към бъдещето Китай и България заложиха именно на това да създадат платформа, която да послужи за основа за създаване на приятелства, партньорства и не на последно място осъществяване на съвместни проекти.

На събитието присъстваха делегати от двете страни, които участваха на форумът.

Форумът се откри с изказване на заместник министърът Атанас Зафиров. Той приветства участниците и гостите на форума: „ Тази инициатива стартира с амбицията да свърже континентите и са сближи хората“. Господин Зафиров подчерта важността на задачата, която младото поколение трябва да изпълни – а именно изграждането на новите мостове на разбирателство, сътрудничество и иновация. Също така добави , че инициативата „ Един пояс един път“ дава точно тази възможност на младото поколение. “Вярвам, че младите хора са двигателят на това наше приятелство.“ Господин Зафиров подтикна младите участници да създадат колкото се може повече контакти и да използват форумът като трамплин за нови възможности. Своето изказване завърши с цитат на Китайска поговорка: „ Една крачка не прави пътешествие, но всяко пътешествие започва с една крачка.“

След това г-н Зафиров пожела приятно прекарване на участниците и форумът продължи с изказване и на посланикът на Китай в България – Дай Цинли

Нейно Превъзходителство Госпожа Дай Цинли изтъкна факта, че България е втората страна в света , която е установила дипломатически отношения с Китай. Тя добави, че през изминалите 76 години двете държави са се разбирали и подкрепяли взаимно , а приятелството устоява на времето и на трудностите.

Тя вметна, че през 2019 година под ръководството на председателя Син Дзинпин и президентът Румен Радев, двустранните отношения бяха издигнати до стратегическо партньорство, което е важен етап в взаимоотношенията.

Госпожа Дай Цинли вмъкна , че от началото на тази година контактните на високо равнище са много активни. Като например заместник председателят на БСП , господин Атанас Зафиров който два пъти посети Китай и участва в събитията на посолството. Вице президентът на България , госпожа Илияна Йотова посети Китай този месец за да участва в Световната среща на жените.

Посланичката вметна, че тази година се навършват 10 години от присъединението на България към инициацията „Един пояс един път“. Тя обясни, че от тогава сътрудничеството между двете държави жъне успех в много различни сфери и затова , че двустранният стокообмен нарасна до 2,9 милиона USD през 2020 година , а през 2024 до 4,1 милиарда USD. Това е със среден годишен ръст от 8,6% по-висок от средният темп на растеж на търговията между Китай и Европа.

Нейно Превъзходителство разказа за висококачествените продукти произведени в България и за това , че те са силно ценени сред китайските потребители. Също така за търговското сътрудничество в зелените технологии, като фотоволтаици, електрически автобуси и системи за съхранение на енергия. Тя обясни, че двустранното инвестиционно сътрудничество също се задълбочава от към селско стопанство до информационните технологии, както и ,че вече голям брой успешни инвестиции са реализирани или са в процес на осъществяване в България.

Също така над 60 делегации от двете държави са посетили партньорите си , както и ,че над 30 български градове предлагат обучение на китайски език.

Както знаем България е връзката на Изтока и запада и е едновременно страна в инициативата „Един пояс един път“ и член на ЕС и МОС, тя играе важна роля. Посланичката подкани младите хора и участници от двете страни да продължават да работят усилено и да развиват взаимоотношенията между Китай , България и Европа.

Госпожа Дай Цинли отбеляза , че взаимоотношенията между Китай и България се развиват много добре, и за това ,че Китай приема и разбира политическите решения и развитие на България.

Първото важно нещо, което госпожа Дай Цинли искаше да отбележи е това , че двете държави трябва да бъдат носители на мир и сътрудничество особено в тези несигурни времена и световни конфликти.

Второто нещо ,което тя отбеляза бе нуждата от това двете страни да бъдат двигателите на Китайско-българските отношения.

И третото ,което тя вметна беше огромната нужда от постоянно развитие и в двете държави.

Госпожа Дай Цинли завърши своето изказване с призив към младите хора. Те да бъдат тази неуморна сила и ярко горящ дух от който България и Китай имат нужда.

Трети на сцената се качи и министърът на младежта и спорта – Иван Пешев,

Господин Пешев поздрави и приветства всички гости и участници и сподели, че за него този форум е много важен, защото е платформа за младите хора да установят и засилят контакта си с Китай. По този начин се отварят нови врати за развитие и за двете държави. Той вметна още ,че България е една от първите страни в света, признали Китайската Народна Република през 1949 година.

„Държавите ,които инвестират в бъдещето на младите хора не само поставят основата за по-устойчиво и ангажирано общество, но са и гаранти за по-добро бъдеще“ изтъкна господин Пешев.

Също така той вметна ,че министерството на младежта и спорта с радост подкрепят инициативата и е съорганизатор на форумът днес.

Господин Пешев завърши изказването си с призив към младите участници да се забавляват и да създадат колкото се може повече контакти и приятелства.

